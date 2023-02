Her går Samuelsson feil: – Man føler seg dum

Braathen la fra seg VM-drømmen for andre gang: – Det var ekstremt tøft

Den norske alpin-stjernen Lucas Braathen bekreftet på et pressetreff torsdag at han er klar for sin VM-debut. 22-åringen er friskmeldt og klar for søndagens slalåm-renn i Courchevel.

Til NRK åpner Braathen opp om tøffe uker.

-- Det startet med å få en beskjed om at det kom til å ta er mellom en og en og en halv måned å bli klar. Da var det bare legge fra seg drømmen om VM-debuten for andre gang på rad. For å si det mildt: Det var ekstremt tøft å måtte gå gjennom igjen, sier Braathen, som mistet forrige VM på grunn av skade.

Men da Braathen øynet et håp, satte han og de rundt ham alle kluter til verks.

– Etter en veldig suksessfull operasjon og vi tok alle tiltakene kunne i favør for en rask retur, og da så jeg litt lys i enden av tunnellen. Så fort jeg gjorde det trykket vi på alle knapper vi kunne, forteller Braathen, som fortsetter:

– Jeg har gjort alt jeg kan på kostholdsfronten, på treningsfronten og hvilefronten. Jeg har gjort alt jeg kan, brukt alle mennesker jeg har tilgjengelig rundt meg. I dag står vi her og kan stå på den startstreken på søndag. Det er ekstremt kult.

Han forteller at han var gjennom en generalprøve mandag og at avgjørelsen om å kjøre VM ble tatt etter en treningsøkt tidligere i dag.

– Endelig. Det holdt på å ryke for andre gang nå, og å kunne erklære at det ikke skjer i dag var en ekstrem lettelse, sier han til NRK.

22-åringen var i forkant av mesterskapet et av Norges store medaljehåp, men like før mesterskapet startet fikk han akutt blindtarmbetennelse.

Han ga imidlertid ikke opp håpet om å rekke å delta i VM, og satte kursen mot Frankrike onsdag. Nå er slalåmcupens sammenlagtleder klar for å jakte medalje.

– Holder det i dag, så holder det på søndag. Jeg er klar for «fight», sa Braathen på pressetreffet.

Søndagens slalåm er alpin-VMs siste konkurranse.

Timon Haugan er også klar for søndagens slalåm-renn i alpin -VM i Courchevel. Oppdalingen har allerede to VM-medaljer og kjører for sin tredje i helgen.