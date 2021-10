Her går keeperen til angrep på lagkamerat etter baklengsmål

De mildt sagt spesielle scenene utspilte seg i toppdivisjonen i Nord-Irland, hvor Glentoran tok imot Coleraine.

Da gjestene utlignet til 2–2 ti minutter før slutt, stormet keeper Aaron McCarey rett bort til lagkamerat Bobby Burns.

Burns mistet ballen på midtbanen før Coleraine scoret, men McCarey nøyde seg ikke med en faglig skyllebøtte.

– Galskap

Etter noen høylytte, nordirske gloser ble Burns dyttet hardt overende, og keeperen stilte seg over ham. Burns ble liggende og tok seg til ansiktet.

Så tok McCarey tak i Burns' drakt, løftet ham opp fra gresset og dro ham bakover.

Lagkameratene oppfattet hva som skjedde og stormet bort for å fjerne keeperen.

ANGREPET: Glentoran-spiller Bobby Burns (foran) ble angrepet av egen spiller i oppgjøret mot Coleraine. Bildet er tatt ved en tidligere anledning. Foto: Jason Cairnduff / Reuters

En lagkamerat kastet ballen i ryggen til McCarey før han dyttet ham bort fra Burns, som ble liggende nede.

– Jeg har aldri sett noe lignende. Det er et øyeblikk av galskap, sier tidligere Glentoran-spiller Paul Leeman, ifølge BBC.

La seg flat

McCarey ble ikke overraskende utvist. Senere la han seg flat overfor resten av laget i garderoben, ifølge Belfast Telegraph.

Samtidig ble han forsvart av Glentoran-sjef Mick McDermott, som påpekte at keeperen ikke slo lagkameraten i ansiktet.

– Jeg er mer bekymret for hvordan vi slapp inn målet før hendelsen, sier McDermott til BBC.

Han forklarer at han ikke har fått sett nærbilder av situasjonen, men understreker at keeperen har sagt unnskyld for oppførselen.

– De er begge lei seg for hva som skjedde. Vi skal håndtere det. Jeg snakket med Bobby (Burns), og han sa at han ikke slo ham i ansiktet. Det var ingen kontakt i ansiktet, sier McDermott, som gjentar at han ikke har fått sett situasjonen skikkelig.

Kampen endte forøvrig 2–2. Glentoran er fortsatt to poeng bak Coleraine på 4.-plass, men har én kamp mindre spilt.

Neste kamp går altså uten Aaron McCarey.