– Han var ved bevissthet og kjente igjen sikkerhetsfolkene. Men han har i alle fall brukket armen. Han er inne til CT scanning nå, og har store smerter, sier Niclas Risvoll, broren til Dennis Risvoll.

I nederste del av fjellpartiet i Østerrikske Fieberbrunn, kjørte Dennis Risvoll utfor en kant i stor fart og landet i et bratt steinparti. Deretter rullet han videre nedover i snøen. Hjelpemannskapet kom på plass etter få minutter, og frikjøreren fra Vågå ble etter hvert fraktet ut av området med helikopter til et sykehus i St. Johann.

Det var nettstedet friflyt.no som først omtalte saken. Dennis Risvoll deltar i Freeride World Tour, og fallet kom som del av konkurransen.

Beveget beina

– Jeg skal inn på sykehuset til han nå. De sa heldigvis at han beveget beina og at han var ved bevissthet, sier Niclas Risvoll som er med broren i Østerrike for å følge konkurransen.

Risvoll vant i samme konkurranse i fjor, og kjørte ned fjellsiden som startnummer fire. Dennis Risvoll er kjent i miljøet som backflipkongen, og dro på med en backflip i øverste del av dagens løype, før det gikk galt mot slutten.

Se hele rennet til Risvoll:

Verdenseliten

Freeride World Tour er konkurransen hvor de beste frikjørerne i verden er samlet for å konkurrere. Risvoll kjørte de to første konkurransene i Andorra for omtrent to uker siden. Der endte han på 10.- og 14.-plass.

Risvoll endte med dette på 16.-plass sammenlagt i konkurransen, og får derfor ikke være med videre i konkurransen, som ved neste anledning går for seg i Alaska. Svenske Kristofer Turdell vant konkurransen, foran Logan Pehota fra Canada og Reine Barkered på tredje plass.

Saken oppdateres