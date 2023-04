– Man merker veldig hvor avhengig man er av ting når man skader det. Du tar veldig mange deler av kroppen for gitt, sier Ane Appelkvist Stenseth.

Torsdag var hun innom NRK på Marienlyst i Oslo for å se en video bare en håndfull mennesker tidligere har sett.

Landslagsløperen i langrenn er selv hovedperson i videoen som nærmest ved en tilfeldighet havnet på NRKs kamera under innspilling av VM-kveld under Ski-VM i Planica.

Videoen er fra 23. februar, dagen da VM ble innledet med sprint, og viser hva som skjedde da den norske sprintreserven skulle gå ned den bratte trappa fra andreetasjen i den norske smøretraileren.

«Må ikke være noe drama»

Høyt oppe i trappa mister Stenseth balansen og deiser i bakken.

– Oi! utbryter NRK-reporter Ida Nysæter Rasch.

– Nei, nei, nei, nei, Ane! Hva er det du holder på med? roper Brit Baldishol i det norske støtteapparatet, mens hun kommer løpende for å hjelpe.

Raskt spretter Stenseth opp igjen og setter seg i en bil, som om ingenting har skjedd.

VANSKELIG SESONG: Ane Appelkvist Stenseth slet med å få det til å klaffe i flere renn i sesongen som gikk, men avsluttet med en sterk femteplass i sprinten i Lahti. Foto: Sergei Grits / AP

– Det jeg tenkte da jeg datt, var at jeg så at dere (NRK, red.anm) sto der da jeg gikk opp. Og jeg tenkte at når jeg lander, så må det gå bra, det må ikke være noe drama. Det var det eneste jeg hadde fokus på, forteller hun.

– Men drama ble det?

– Det ble litt drama, sier Stenseth, og ler.

For et par minutter etter at hun satte seg inn i bilen, begynte hun å kjenne smerter i den venstre tommelen. Kraftige smerter. De ga seg heller ikke.

Likevel gjennomførte Stenseth de fire siste sprintene i verdenscupen. Det følte hun gikk bra. Men da hun skulle prøve seg på distanserenn i NM del 2 på Tolga, gikk det ikke så bra.

– Jeg tror kanskje ikke jeg har vært helt ærlig om hvor vondt det har vært. Jeg tror ikke alle har skjønt at det faktisk har vært så vondt, sier hun.

Avrevet leddbånd

En MR-undersøkelse etter NM forklarte hvorfor det gjør så vondt. Bildene tyder nemlig på at ett leddbånd er helt avrevet og at et annet er delvis avrevet. I tillegg har beinet fått seg en kraftig trøkk, slik at den venstre tommelen i øyeblikket rett og slett er kortere enn den høyre.

TOMMELTRØBBEL: Når Ane Appelkvist Stenseth ser ned på tomlene sine, ser hun at den ene er tykkere og kortere enn den andre. Slik skal det ikke være. Foto: Fredrik Jullumstrø / NRK

– Jeg har fått beskjed om at det er stor sannsynlighet for at det blir operasjon for å få sydd tilbake leddbåndet, sier Stenseth, som får det endelige svaret etter besøk hos ortoped torsdag kveld.

Håpet er at operasjonen kan gjennomføres så raskt som mulig, for etterpå venter en periode med alternativ trening – uten staver.

– Det er ikke en heldig situasjon, med tanke på at vi straks går i gang med mye rulleskitrening. Men siden det har skjedd, må vi gjøre det beste utav det. Hun kan fortsatt gå på rulleski uten staver, eller med én stav, og hun kan prioritere løping, sier landslagstrener Stig Rune Kveen til NRK.

– Utrolig «klæbbåt»!

Han prøver å snu det til noe positivt.

– Hun har bra styrke og overkroppskapasitet, men nå får hun terpet beinarbeid i teknikken, konstaterer Kveen, som ennå ikke har sett fallet.

Selv om trappa ned fra traileren er bratt og av og til glatt, vil ikke Ane Appelkvist Stenseth klage på sikkerheten.

– Den er bratt, men du lærer deg jo hvordan du skal gå i den, selv om det ikke ser sånn ut nå. Det skjer omtrent aldri skader i den, så det er absolutt ikke trappa sin skyld, sier hun.

– Men du må noen ganger ha føttene litt på skrå, for det er trangt mellom trappetrinnene. Det er det som skjer når jeg tryner, at jeg hekter hælen på skoen på trinnet bak og har for mye fart til at jeg klarer å justere det inn, sier Stenseth, og feller smilende følgende dom over måten det skjedde på:

– Utrolig «klæbbåt»!