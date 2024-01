Her går Besseberg-saka under radaren: – Ei veldig norsk greie

I Ruhpolding badar dei omkringliggjande fjella i strålande solskinsvêr. Men akkurat til stadionområdet når solstrålane aldri fram.

Det er illustrerande for rettssaka mot Anders Besseberg, som heng som ein skugge over skiskyttarsporten.

Hos Det internasjonale skiskyttarforbundet ser ein fram til å endeleg kunna leggja den vonde perioden bak seg og få ei avgjerd i saka.

– Dette er veldig viktig for alle, inkludert dei som står tiltalt. Det er lenge sidan desse tinga skjedde, og på eitt tidspunkt må ein få ei avgjerd. Denne historia må få ein slutt snart, seier kommunikasjonssjef i IBU, Christian Winkler.

Besseberg er tiltalt for grov korrupsjon, men erkjenner ikkje straffskuld etter tiltalen. Les alt om saka her.

– Håpa han var meir audmjuk

Kvar dag blir avisoppslag hengt frå tyske medium om skiskyting opp på ei tavle på pressesenteret. Men ingen av dei handlar om Besseberg-saka.

Som kommunikasjonssjef i IBU blir Winkler stadig pepra med intervjuønske og andre førespurnader frå media verda rundt. Få søkjer derimot svar om rettssaka.

– Det er ikkje mykje interesse. Det var ein del oppslag då rettssaka starta. Det same antek eg vil skje når utfallet er klart. Men internasjonalt er det ikkje enorm interesse. Det er ei veldig norsk greie akkurat no, meiner han.

Foto: Magnus Gamlem / NRK

Skiskyttarprofilen Sebastian Samuelsson er kjend for samfunnsengasjementet sitt. Og han følgjer interessert med på utviklinga under rettssaka – gjennom norske medium.

Svensken er lite imponert over svara den tidlegare presidenten til skiskytinga har gitt så langt.

– Besseberg verkar ikkje å angre så mykje på det han har gjort eller erkjenne sine feil. Det er synd. Eg hadde håpa at han skulle vore meir audmjuk og teke meir ansvar, seier Samuelsson til NRK.

Òg i den norske leiren prøver ein å halda seg oppdatert på kva som kjem fram. Besseberg var tidlegare skulda for å skjula russisk doping, men dette er no fråfalle frå tiltalen.

– Vi følgjer med, men alt som har komme opp har vi vorte fora med tidlegare. Eg er mest nysgjerrig på kva som kjem opp rundt doping og dopingproblematikk, men det har vore mest fokus på utanomsportslege ting, seier Tarjei Bø.

SVENSK STJERNE: Sebastian Samuelsson. Foto: AP

– Kasta ein skugge over idretten

Samuelsson kom inn i verdscupen i skiskyting mot slutten av Besseberg si regjeringstid. Samuelsson meiner at IBU nærast er som natt og dag, før og etter nordmannen forlét sjefsstolen.

– Det er stor forskjell. IBU ligg i forkant no med tanke på korleis ein styrer og organiserer seg. Dei aktive har meir å seie og det er meir transparent. Det fungerer mykje betre no, meiner han.

Orda blir tekne godt imot av IBU sjølv, som er opptekne av å distansera seg frå det som har vore. Winkler nemner mellom anna at det i seinare tid har vorte oppretta eit uavhengig dopingprogram og ei eiga integritetseining.

IBU-TOPP: Christian Winkler. Foto: NRK

I 2021 publiserte IBU òg si eiga gransking, Taylor-rapporten, av Besseberg. Der felte dei ein knusande dom over sin tidlegare sjef, som dei meinte kunne knytt til gåver som verdifulle klokker, jaktturar og tenester frå sexarbeidarar.

– Viss ein får ei gåve, må ho registrerast hos integritetseininga vår. Det skal ikkje vera nokon interessekonfliktar. Mykje av det som no blir diskutert har me lært av og forma ein betre organisasjon, fortel han.

For det var eit behov for å rydda opp, meiner Winkler.

– Det er bra at rettssaka er i gang, for ho har kasta ein skugge over idretten vår og organisasjonen. No skal rettsvesenet gjere jobben sin, så får vi sjå kva utfallet blur.

Fleire noverande medlem frå IBU, inkludert president Olle Dahlin, skal vitne i rettssaka mot Besseberg. Ingen av dei ønskjer å uttale seg om saka til NRK på noverande tidspunkt.