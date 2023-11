Her fryktet Norge-debutanten det verste: – Ekstremt ekkelt

– Det var ekstremt ekkelt.

Det sier den ferske landslagsspilleren til NRK om situasjonen som oppsto i slutten av oktober i nederlandsk æresdivisjon da klubbens hans AZ spilte mot Nijmegen.

Kampen ble avbrutt rett før slutt da stjernespilleren Bas Dost falt om og ble liggende tilsynelatende livløs ute på gressmatten.

– Fikk se hva som er viktig i livet

Den norske utenlandsproffen var den første som oppdaget hva som skjedde og var førstemann bort til den da bevisstløse motspilleren.

– Det var veldig ukomfortabelt å se ham ligge nede på den måten der, da var det bare å tilkalle hjelp så fort som mulig. Da la man fotballen til side og fikk se hva som er det viktige her i livet. Det er helsen, slår Møller Wolfe fast overfor NRK.

FØRST: David Møller Wolfe ilte til da han skjønte alvoret i denne situasjonen. Foto: ANP

– Hva gikk gjennom hodet ditt da du så ham ligge der?

– Det var bare å tilkalle hjelp så fort som mulig av de som kunne faget, svarer han.

Spillere fra begge lag samlet seg raskt rundt Dost med foldede hender mens han fikk medisinsk behandling. Etter noen minutter med intensiv legehjelp kom beskjeden om at han var ved bevissthet, og på vei ut i ambulansen løftet han hånden og viste livstegn til publikum.

Takknemlig Dost

En hjertemuskelbetennelse var årsaken til at spissen falt, har Dost selv opplyst i et innlegg på NEC Nijmegens nettside i etterkant.

– Det kan være ulike årsaken til at hjertemuskelen blir betent, og konsekvensene kan være ganske alvorlige, men jeg var heldig som ble gjenopplivet på banen. Jeg kan ikke understreke nok hvor takknemlig jeg er overfor legene i NEC og AZ og deres opptreden på banen, skriver Dost.

Det er ennå ikke avklart om han velger å fortsette fotballkarrieren.

Les også Knutsen om Mesterliga-mulighet etter seriegull: – Ville betydd utrolig mye

David Møller Wolfe er naturligvis veldig glad for at utfallet ikke ble det verst tenkelige.

– Det var selvfølgelig det viktigste. Jeg tror alle var lettet. Jeg har folk på laget som har spilt på landslaget med ham, så de var veldig lettet, sier bergenseren.

– Merket du noen psykisk reaksjon på deg selv i etterkant?

– Nei. Det gjorde jeg ikke. Jeg kunne få hjelp hvis jeg hadde trengt det, men når ting gikk fint, gikk det også fint med meg, svarer han.

EKKELT: David Møller Wolfe fikk en påminner om hva som er viktig i livet da motspilleren segnet om på gresset. Foto: Terje Bendiksby / NTB

– Førsteinntrykket er veldig bra

I disse dager er Møller Wolfe tilbake i hjemlandet for å prøve seg på A-landslaget for første gang.

Etter overgangen fra Brann i mai har han denne sesongen spilt 12 av 12 ligakamper for start for AZ, som foreløpig ligger på fjerdeplass på tabellen.

– Førsteinntrykket på landslaget er veldig bra, jeg er tatt imot med åpne armer. Og det er deilig å kunne snakke litt norsk igjen og forstå hva alle sier, sier han etter sine første dager som A-landslagsspiller.

Overfor bergenspressen, som var godt representert på pressekonferansen tirsdag, gikk landslagssjef Ståle Solbakken langt i å garantere venstrebacken en debut i løpet av denne samlingen.

Allerede for et år siden var Solbakken ute og bekreftet at han hadde 21-åringen på radaren.

– Det har bare vært en «boost». Jeg vet at de har fulgt med på meg og studert alt jeg har gjort, på godt og vondt, det har bare vært veldig motiverende, sier han.

TRIVES I NEDERLAND: Men David Møller Wolfe er ikke helt fornøyd med egen stabilitet. Foto: Tuva Åserud / NTB

Ustabilt

Men når det gjelder egen innsats i den nederlandske storklubben siden han tok steget fra Eliteserien, er han ikke 100 prosent fornøyd, selv om det nå har resultert i karrierens første A-uttak.

– Det startet veldig bra, så hadde jeg en liten formdupp, så spilte jeg meg opp igjen, og så har jeg hatt en liten formdupp igjen. Det har vært mer ustabilt enn jeg kanskje hadde ønsket, men det ser jeg på som helt normalt når man er ny et sted. Jeg stresser ikke over at det har svingt litt, men jeg håper å stabilisere prestasjonene mer. Jeg har jo også hatt veldig gode kamper, det handler bare om å levere det uke inn og uke ut, sier han.

Norge-debuten kan komme i privatlandskampen mot Færøyene torsdag kveld. Den kampen har avspark 18.00 og kan følges på NRK Sport på radio eller sees på TV 2.