Her forstår «Nepo» at landsmannen jobber mot ham

– Det var i det andre partiet. Det ble spilt en veldig interessant idé i «den katalanske åpningen», som Daniil bør få skryt for, sier Jan Nepomnjasjtsjij i et intervju med Det russiske sjakkforbundet.

En skuffet Nepomnjasjtsjij måtte søndag se Magnus Carlsen løfte VM-trofeet under avslutningsseremonien i Dubai. Etterpå tok russeren seg tid til å svare på spørsmål om sjakkstjernen som har blitt det store samtaleemnet etter VM-kampen:

PÅ ALLES LEPPER: Daniil Dubov har blitt den store snakkisen etter VM. Foto: ANTON VAGANOV / Reuters

Landsmannen Daniil Dubov.

Det har nemlig stormet rundt 25-åringen fra Moskva etter at det ble kjent at han var en del av Carlsens sekundantteam.

I rollen som sekundant har Dubov hjulpet verdenseneren med både åpningsforberedelser og analyser før VM-kampen. Han hjalp også nordmannen før VM i 2018.

– Før det andre partiet var det litt tvil om Dubov faktisk var en del av Magnus sitt team, men etterpå forsvant tvilen, sier Nepomnjasjtsjij.

SE VIDEO: Her ser du de fem første trekkene i det andre VM-partiet. Nepomnjasjtsjij har foreløpig ikke sagt konkret hvilke trekk som gjorde at han forsto at Dubov var på norsk side.

«Nepo» med stikk mot landsmannen

Dubov er kjent for å være en av sjakkelitens mest originale spillere, og «Nepo» røper også at Carlsens spill i det femte partiet bar preg av landsmannens ideer.

– Så vidt jeg forstår, hadde nok ikke rekkefølgen på trekkene blitt valgt uten Dubovs innflytelse, sier Nepomnjasjtsjij før han kommer med et stikk:

– I utgangspunktet hadde jeg en ganske god sjanse til å vinne i begge disse partiene. Så jeg vil gjerne gratulere ham med den prestasjonen.

NRKs sjakkekspert Torstein Bae påpeker at Nepomnjasjtsjij kjenner Dubov godt, og at det trolig er derfor «Nepo» klarer å se landsmannens ideer i Carlsens spill.

– Han vet også at Dubov er den mest kreative spilleren i verdenseliten, så når Magnus drar noe nytt opp av hatten, føler nok «Nepo» at han ikke bare spiller mot Magnus, men også Dubov på bakrommet, sier Bae.

Mener Dubov burde vært nøytral

I intervjuet med Det russiske sjakkforbundet får også Nepomnjasjtsjij spørsmål om hva han tenker om kontroversene rundt Dubov. Her understreker «Nepo» at landsmannen faktisk har samarbeidet med Carlsen siden 2018.

SEIER: Magnus Carlsen kunne søndag løfte sin femte VM-trofé. Foto: Christian Kråkenes

– Men på en annen side, Dubov og jeg har også tidligere samarbeidet i et par år, så jeg tenker det mest logiske hadde vært om han var nøytral, sier han.

Bae mener det skinner igjennom at Nepomnjasjtsjij er lite fornøyd med at russeren valgte å jobbe for Carlsen.

– Det er klart at han ikke er fornøyd etter denne matchen, og han ønsker å rette et spark mot Dubov ved å si at det ikke var spesiell klasse over jobben han gjorde, konkluderer Bae.

Dubov selv virker å ta kritikken fra det russiske sjakkmiljøet med stor ro. Han fortalte til nettsiden Championat at han først og fremst så på VM-kampen mellom to personer og ikke to land.

– Jeg så ingen grunn til å si nei til å jobbe med historiens sterkeste sjakkspiller og samtidig hjelpe en venn, sa han og kom med følgende beskjed til kritikerne:

– Jeg vet ikke hvor det kommer fra at en russer ikke kan hjelpe en utlending med å forberede seg til en tittelkamp mot en russer. Ikke fra et stort sinn, sannsynligvis.