Aleksander Aamodt Kilde hadde vunnet fem av ti fartsrenn i verdenscupen, inkludert fredagens utfor i Wengen. Derfor var han den største favoritten også i lørdagens Lauberhorn-renn.

Nordmannen måtte imidlertid ta til takke med en sjuendeplass. I stedet ble det seier til Vincent Kriechmayr.

Den seieren kan mildt sagt kalles kontroversiell. Det har nemlig vært kraftige reaksjoner på at østerrikeren i det hele tatt fikk stille til start.

Juryen omgikk regelverket

På grunn av koronakarantene hjemme i Østerrike, fikk han ikke kjørt noen av treningsomgangene i Wengen. For å få stille til start i et verdenscuprenn i utfor, er det et krav å ha stilt til start i én offisiell treningsomgang.

Da bestemte juryen at Kriechmayr skulle få en egen treningsomgang før fredagens konkurranse, en «gjennomkjøring» der han til gjengjeld bare kjørte noen meter av løypa. Det er nemlig ingen krav om at den ene treningsomgangen må være fullført.

– Det kan diskuteres, men det er litt urettferdig på en måte at han kommer inn her og ja ..., sier Aleksander Aamodt Kilde og lar det henge litt i lufta.

Han mener Kriechmayr hadde en sportslig fordel i verdens lengste utfortrasé fordi han slapp unna treningsomgangene tidlig i uka.

KRITISK: Aleksander Aamodt Kilde.

Avviser fordel

– Hvis man ser på tidene hans i bånn, så har han «juice» i beina til å kjøre ordentlig bra. Han er en fantastisk skiløper, det er ikke det. Det er bare at han er ganske langt foran resten, sier Kilde.

Kilde hadde selv to treningsomganger i utfor, et super-G-renn og et utforrenn i beina da han kjørte lørdagens konkurranse.

Kriechmayr avviser overfor NRK at han hadde en fordel.

– Nei, jeg mener ikke det. Treningsomgangene er for å finne en grense og for å bli bedre, og jeg ville selvfølgelig kjøre treningene. Jeg var hjemme, kunne ikke trene og det var ikke den beste måten å starte Wengen på, sier han, og bekrefter at oppstyret har påvirket ham.

– Det var en vanskelig situasjon for meg. Jeg er veldig takknemlig for muligheten til å være på start, og det er det. Når jeg er det, vil jeg vise mitt beste. Det er det jeg kan gjøre.

Advarer mot ond sirkel

Kilde er skeptisk til å åpne seg fullstendig når NRK spør om hva han tenker om at juryen omgikk regelverket for å få Kriechmayr til start.

– Jeg vet ikke om jeg skal si så mye om det, men jeg kan si en ting. Og det er at hvis de begynner å tøye den strikken, så kommer alle land til å tøye den videre, og det er en ond sirkel. Jeg håper ikke det blir den nye greia, å tøye strikken hele veien.

Kilde påpeker at kritikken ikke er rettet mot Kriechmayr, men mot Det internasjonale skiforbundet (FIS).

Renndirektlren: – Ingen fordeler

Den sveitsiske skipresidenten Urs Lehmann er enda tydeligere overfor Blick:

– Dette åpner dører for flere spesialforespørsler. Avgjørelsen er totalt feil, sier han.

Renndirektør Markus Waldner forklarer avgjørelsen om spesialbehandlingen av Kriechmayr slik i en skriftlig uttalelse fredag:

«Avgjørelsen som ble tatt av juryen om å tillate Vincent Kriechmayr å konkurrere i utfor i dag og i morgen ble gjort i beste interesse for sporten og utøveren. I disse kompliserte tider med covid-19-pandemi, er det viktig å finne løsninger som tillater utøverne å konkurrere så lenge de oppfyller kravene fra FIS. Avgjørelsen ga utøveren ingen fordeler og juryen ville tatt samme avgjørelse for en hvilken som helst annen utøver under de samme omstendighetene.»

SLITEN: Aleksander Aamodt Kilde merket at beina hadde fått brukt seg gjennom uka og klarte ikke å kjempe om pallen i Wengen lørdag.

– Ingen svensk løper hadde fått det til

– Problemet her er hva som skjer med regelen. Den er jo nå tynnslitt. Den har mistet sin kraft, sier NRKs alpinkommentator Thomas Lerdahl.

NRKs ekspertkommentator Lars Elton Myhre er ambivalent til avgjørelsen, men ikke direkte kritisk. Han er imidlertid ikke i tvil om at Kriechmayr får særbehandling fordi han er verdensmester og en av sportens største stjerner.

– Det sier seg selv. Det er ingen svensk løper som hadde fått til det der. Men en verdensmester, en stor stjerne, en fra Østerrike spesielt, de får det til. Jeg bare håper det vil hjelpe andre senere, og så er det sikkert noen bitre hjemme som kunne ha kjørt, sier Myhre.