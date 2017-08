Her får Karsten Warholm gullmedaljen.

– Nå har jeg gjemt medaljen trygt, sier Karsten Warholm når han møter NRK like etter medaljeseremonien.

Onsdag kveld mottok Karsten Warholm det som er Norges første gullmedalje for menn på en løpsdistanse i VM noensinne.

Det var en stor opplevelse for den ferske verdensmesteren.

– Det var veldig spesielt. Det har vært noen merkelige timer. Men det å stå der og høre nasjonalsangen i et internasjonalt friidrettsmesterskap er ikke noe man får oppleve ofte. Jeg bare koser meg, sier Warholm.

Han forteller at medaljeseremonien var spesiell, men at lite slår det å løpe først over målstreken.

GULLGUTT: Karsten Warholm med beviset på at han er verdensmester. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Jeg er et konkurransemenneske, så jeg nøt enda mer å løpe først over linja i går. Men det var veldig kjekt å få beviset.

Det var en fattet Warholm som mottok gullmedaljen. NRK-ekspert Vebjørn Rodal var derimot forberedt på at det skulle bli et rørende øyeblikk.

– Jeg hadde solbrillene på lur her, men det gikk heldigvis bra, sa Rodal like etter nasjonalsangen.

POPULÆR MANN: Karsten Warholm i BBCs studio. FOTO: Anders Engeland/NRK.

– Jeg kjenner jeg er skjelven på hånda. Dette var vakkert, fortsatte NRK-eksperten.

Warholm har blitt en populær mann i London. Like etter medaljeseremonien var han på plass i BBCs studio.

– Vil glede andre

Karsten Warholm ble verdensmester sent onsdag kveld, og har hatt et spesielt døgn. Søvn har det for eksempel blitt lite av, men han setter pris på støtten han har fått.

– For å være helt ærlig har jeg sovet ganske dårlig i natt. Jeg merker at jeg begynner å bli litt sliten, sier Warholm.

Øvelser og tidspunkt under friidretts-VM Ekspandér faktaboks Øvelser og tidspunkt under friidretts-VM (norske utøvere markert, oppdateres underveis) Torsdag 10. august 19.30: 5000 meter forsøk, kvinner (Karoline Bjerkeli Grøvdal)

20.05: Spyd kvalifisering A, menn

20.10: Høyde kvalifisering, kvinner

20.25: 800 meter forsøk, kvinner (Hedda Hynne)

21.20: Tresteg finale, menn

21.25: 1500 meter forsøk, menn (Filip Ingebrigtsen)

21.35: Spyd kvalifisering B, menn

22.05: 200 meter semifinale, kvinner

22.35: 400 meter hekk finale, kvinner

22.50: 200 meter finale, menn Fredag 11. august 11.00: Tikamp 100 meter, menn (Martin Roe)

11.10: Diskos kvalifisering A, kvinner

11.45: 100 meter hekk forsøk, kvinner (Isabelle Pedersen)

12.05: Tikamp lengde, menn (Martin Roe)

12.15: Høyde kvalifisering, menn

12.35: Diskos kvalifisering B, kvinner

13.55: Tikamp kule, menn (Martin Roe)

---

18.00: Tikamp høyde, menn (Martin Roe)

20.05: 100 meter hekk semifinale, kvinner (evt Isabelle Pedersen)

20.10: Lengde finale, kvinner

20.35: 800 meter semifinale, kvinner (evt Hedda Hynne)

21.10: 1500 meter semifinale, menn (evt Filip Ingebrigtsen)

21.30: Slegge finale, herrer

21.45: Tikamp 400 meter, menn (Martin Roe)

22.25: 3000 meter hinder finale, kvinner

22.50: 200 meter finale, kvinner Lørdag 12. august 11.00: Tikamp 100 meter hekk, menn (Martin Roe)

11.35: 4x100 meter stafett forsøk, kvinner

11.55: 4x100 meter stafett forsøk, menn

12.00: Tikamp diskos, menn (Martin Roe)

12.20: 4x400 meter stafett forsøk, kvinner

12.50: 4x400 meter stafett forsøk, menn

13.20: Tikamp diskos, menn (Martin Roe)

15.15: Tikamp stav, menn (Martin Roe)

---

18.30: Tikamp spyd, menn (Martin Roe)

20.05: Høyde finale, kvinner

21.05: 100 meter hekk finale, kvinner (evt Isabelle Pedersen)

21.15: Spyd finale, menn

21.20: 5000 meter finale, menn (evt Sondre Nordstad Moen)

21.45: Tikamp 1500 meter, menn (Martin Roe)

22.30: 4x100 meter stafett finale, kvinner

22.50: 4x100 meter stafett finale, menn Søndag 13. august 08.45: 50 kilometer kappgang, kvinner og menn (Håvard Haukenes)

13.20: Kappgang 20 kilometer, kvinner

15.20: Kappgang 20 kilometer, menn

---

20.00: Høyde finale, menn

20.10: Diskos finale, kvinner

20.35: 5000 meter finale, kvinner (evt Karoline Bjerkeli Grøvdal)

21.10: 800 meter finale, kvinner (evt Hedda Hynne)

21.30: 1500 meter finale, menn (evt Filip Ingebrigtsen)

21.55: 4x400 meter stafett finale, kvinner

22.15 4x400 meter stafett finale, menn

Over én million nordmenn så Warholm knuse konkurrentene i regnværet i London i går. Selv sliter han med å forstå at det han har prestert er så stort som det er.

– Det har tydeligvis blitt en ganske stor hendelse av en eller annen merkelig grunn, sier Warholm med et glimt i øyet.

– Men det er hyggelig at folk setter pris på det, og at folk er så interessert. For meg er det viktig å skape øyeblikk som gleder andre også, ikke bare meg selv, fortsetter han.

– Men nå trenger jeg søvn! Jeg har aldri vært så deilig sliten før.

Ny hverdag

PÅ PALLEN: Karsten Warholm med gullmedaljen. Foto: Alastair Grant / AP

Nå venter en ny hverdag for verdensmester som for et knapt år siden var et ukjent fjes for den største delen av Norges befolkning.

Men hvile blir det ikke med det første. Karsten Warholm skal hjem og trene mer.

– Jeg håper ikke hverdagen forandrer seg veldig. Nå skal jeg prøve å lande så fort som mulig, og så skal jeg komme tilbake i trening kjapt og se fremover. Idrett er ferskvare, sier Warholm.

– Men jeg skal selvfølgelig nyte det også, legger han til. ​

Her kan du se Karsten Warholm løpe inn til gull i VM: