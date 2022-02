Her får franskmannen nok: – Han bjeffet

Vetle Sjåstad Christiansen utklasset konkurrentene på OL-stafetten både på standplass, i løypa og ikke minst taktisk.

Norges ankermann var nemlig ikke interessert i å dra noe som helst da han gikk sammen med sin franske og tyske konkurrent. Tyske Philipp Nawrath bidro også lite, og dermed var det Fillon Maillet som måtte gjøre den tyngste jobben i løypa.

Det skapte dårlig stemning.

– Quentin bjeffa litt på rundene kan du si. Jeg tror ikke han var så fornøyd med laginnsatsen til oss tre. Men han er den sterkeste skiløperen av oss tre som gikk i den gruppa, forteller Christiansen til NRK.

I bakken inn til første skyting stoppet Fillon Maillet litt opp, så bak seg og prøvde å få konkurrentene til å gå forbi slik at han kunne spare krefter. Det gadd de altså ikke.

– Jeg jobbet alene i front. Jeg ba om hjelp til å dra, men hverken Norge eller Tyskland ønsket det. Det var litt synd at jeg måtte dra alene. Jeg ønsket meg hjelp for du vet aldri hva som skjer på den siste skytingen, sier sølvvinneren.

SØLV: Quentin Fillon Maillet har to gull fra før av i dette OL, men måtte ta til takke med sølv på herrestafetten. Foto: ODD ANDERSEN / AFP

– Jeg var i solomodus

Da ingen av dem ville dra, satte franskmannen i stedet opp et voldsomt tempo, noe Christiansen ikke gadd å henge med på.

– Det var viktig for meg å gjøre min egen greie. Jeg merka fra start at jeg var i solomodus. Jeg brydde meg ikke så mye om hva Quentin fant på.

Det resulterte i at Christiansen beholdt roen på standplass, pustet to ganger mellom hvert skudd, og skjøt to fulle hus.

FEILFRI: Vetle Sjåstad Christiansen behold roen og traff på ti av ti skudd på herrestafetten. Foto: TOBIAS SCHWARZ / AFP

Franskmannen bommet derimot tre ganger totalt, og da russiske Latypov sprakk totalt på siste skyting innså Christiansen at gullet var mulig.

– Det at jeg får med meg at han bommer på slutten er nok det som gjør at vi vinner, fordi det skjedde ett eller annet. Det ble en kortslutning i hjernen og jeg bare gikk fra defensivt modus til fullt «attack». Det her er den ene sjansen du får i livet til å stjele et gull fra konkurrentene, noen av verdens beste skiskyttere, sier Christiansen.

Skepsis før stafetten

Det var litt skepsis til at nettopp Christiansen skulle være Norges ankermann i OL, etter middels resultater i de individuelle rennene i Beijing.

NRKs ekspert Ola Lunde mente Christiansens spurtegenskaper trolig ikke ville komme til nytte mot en løper som Fillon Maillet, og at sprintvinner Johannes Thingnes Bø burde være ankermann i stedet.

Thingnes Bø selv, som gikk en råsterk tredjeetappe, var aldri i tvil om at nettopp Christiansen burde ha ankeretappen.

– Det han gjør i dag er ekstremt. Han følger sitt opplegg, slipper de andre i utforkjøringene og tar det med ro. Skyter med perfekt rytme og viser når han øker på sisterunden at han har hatt full kontroll på det han hadde gjort. Totalt sett en utklassingsetappe for Vetle.

Etter rennet hyllet Tarjei Bø taktikken til lagkameraten.

– Han har noen sånne ville egenskaper, en sånn ekstrem-kompetanse. Han er en taktiker også. Når vi spiller brettspill, er det han som teller kortene og følger med. Han er en analytiker. Han løste den analysen ganske perfekt på siste etappe, sa storebror Bø til Discovery.