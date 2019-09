Her får en presset Solskjær pusterom: – Vi spilte ikke bra

Liverpool lekte seg til seier

Sadio Manés Anfield-statistikk blir bare bedre og bedre. 27-åringen fra Senegal scoret to da Liverpool slo Newcastle 3–1 lørdag.

Mané har scoret 25 mål siden starten av forrige sesong, og ingen Liverpool-spillere har flere. Det forteller også sitt om giftigheten til Mané at ingen av målene har kommet på straffespark.

Det var Newcastle som tok ledelsen på Anfield i ettermiddag, da Jetro Willems fintet ut Trent Alexander-Arnold, før han skjøt ballen hardt og velrettet i det lengste hjørnet fra kanten av 16-meteren.

Liverpool la an et voldsomt press etter åpningsmålet, og hadde egentlig aldri problemer med å sikre seg scoringene de trengte for å ta alle poengene. Etter 28 minutters spill limte Sadio Mané kula i motsatt kryss fra godt hold. Før pause satte samme mann inn 2–1. Mohamed Salah sørget for 3–1 etter pause etter nydelig forarbeid av Roberto Firmino. Liverpool topper dermed ligaen, med fem seirer av fem mulige. (NTB)