– Jeg tror det var flauere for dem enn for meg, sier Narve Gilje Nordås til NRK.

Slik oppsummerer løpestjernen den noe spesielle premieutdelingen under arrangementet World Indoor Tour Gold Madrid 2024 fredag.

Der sto nemlig flere utøvere på en rekke mens de i tur og orden fikk utdelt blomster og pokal. Den eneste som ikke fikk premie var den norske stjernen.

FRIIDRETTSPROFIL: Narve Gilje Nordås. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

25-åringen fra Klepp så først noe forvirret ut før han etter hvert trasket tomhendt bort fra seremonien.

– Noen må gi han noe, vær så snill, utbryter kommentatoren på den internasjonale sendingen.

Det var VG som først omtalte det spesielle øyeblikket fra arenaen i Madrid.

– Ydmykende

I ettertid har Nordås forstått at han faktisk ikke skulle være med på akkurat denne premieutdelingen.

– Det var litt irriterende ettersom jeg ble avbrutt midt i nedjoggingen fordi det var svært viktig at en som vinner skulle delta på premieseremoni. Så ørlite ydmykende da en forsto at det var en premiering for totalvinnerne, som jeg jo ikke var, sier han og legger til:

– Jeg synes i grunn det hele var komisk og tok det med et smil mens arrangøren beklaget seg fælt.

TV-bildene viser at Nordås til slutt fikk en blomsterbukett i hånden da seremonien var ferdig.

TIL SLUTT: Narve Gilje Nordås fikk en blomsterbukett etter at seremonien var ferdig. Foto: Bilder med tillatelse fra VGTV

Arrangørens forklaring

NRK kontaktet arrangøren i Madrid for å finne ut hva som skjedde. De forklarer at det hele var en misforståelse.

Luis Saladie, konkurransedirektør i Det kongelige spanske friidrettsforbundet (RFEA), forklarer at alle vinnerne fra konkurransen i Madrid skulle få en blomsterbukett, og at byrådet i Madrid, som var hovedsponsor for arrangementet, delte ut priser til de beste mannlige og kvinnelige utøverne.

I tillegg ble det delt ut premier til sammenlagtvinnerne av innendørsmesterskapet.

– Nordås fikk blomster etter løpet sitt, men til tross for hans glimrende prestasjon ble han ikke kåret til beste mannlige utøver, ei heller sammenlagtvinner av innendørsmesterskapet, skriver Saladie til NRK.

Han hevder at Nordås ble bedt om å ikke delta på premieseremonien.

– Vi beklager denne situasjonen der det tydeligvis har vært noen misforståelser, skriver Saladie, som ønsker Nordås hjertelig velkommen til andre arrangement i spanske byer.

Knuste egen rekord

Selv om ikke premieutdelingen gikk som den skulle, gjorde i hvert fall Nordås jobben sin under 3000-meteren tidligere på kvelden.

Løpestjernen slo til med tiden 7.41,28. Det er et snaut sekund bak Jakob Ingebrigtsens norske rekord.



25-åringen slettet dermed sin egen bestenotering på 7.45,39. Ingebrigtsens rekord lyder på 7.40,32.

– Jeg fikk de svara jeg ønska, men jeg føler jeg hadde mer inne, sier Nordås.



Treningskamerat Per Svela satte også ny bestenotering på distansen med 7.47,86. Han ble nummer sju.



Gilje Nordås stiller til start i innendørs-VM i Glasgow neste helg. Der skal han løpe 1500 meter. Ingen av Ingebrigtsen-brødrene stiller i mesterskapet.