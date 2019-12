Torsdag ettermiddag offentliggjorde NFF terminlisten for Elitseren 2020. Her kan du se hvilke lag som møter hverandre når i sesongen, som sparkes i gang den første helga i april.

Allerede i første serierunde får vi flere storkamper:

Sesongens aller første kamp er mellom Strømsgodset og Viking, og spilles lørdag klokken 16 på Marienlyst stadion. Samme dag møter Vålerenga de regjerende seriemesterne Molde på hjemmebane klokken 18.

Rosenbprg tar i mot Brann på Lerkendal i sesongens første hovedkamp klokken 20 søndag 5. april. Rosenborgs Pål Andre Helland er svært fornøyd med hvem laget møter i første serierunde.

– Det bør jo være to lag som bør ha en fornyet entusiasme sammenlignet med denne sesongen. Så det bør koke inn mot den kampen, sa Helland på Eurosports sending.

Rune Soltvedt ble også spurt om den første serierunden fra Branns perspektiv.

– Det er fantastisk for oss å åpne med kamp mot Rosenborg på Lerkendal, det blir helt knall. Selv om de har tatt medalje og har spilt i Europa League, er det to lag som har mye å revansjere, allerede i første runde, sa Soltvedt.

På fotballens store festdag, 16 mai, får vi i år mange lokaloppgjør:

Har gjort flere justeringer

Konkurransedirektør i NFF, Nils Fisketjønn, sier det har vært ekstra utfordrende å utarbeide årets spilleplan. Han forteller at dette i all hovedsak skyldes at det er i år er færre datoer å spille på, samt at EM-sluttspill legger betydelige føringer.

– Justeringer kan fortsatte komme i EM-perioden. Tilrettelegging for de som skal ut i E-cup er gitt prioritet, samtidig som vi har hatt et stort fokus på å beramme oppgjør som øker publikumsinteressen. Det siste, sammen med justerte kamptidspunkter, håper vi skal bidra til å trekke flere til våre stadioner, sier konkurransedirektør i NFF, Nils Fisketjønn.

Fra og med neste sesong forsvinner mandagskampene fra Eliteserien. Når den neste sesongen sparkes i gang vil alle kampene bli spilt lørdag og søndag. Dette har ifølge Norsk Toppfotball vært et viktig grep for å imøtegå punlikums ønsker og interesser.

– Vi har hørt på supporterne og flyttet mandagskampen inn i helgen. Det er et viktig grep som blant andre Norsk Supporterallianse (NSA) har vært pådriver for. Våre publikumsundersøkelser viser at de fleste fotballinteresserte nordmenn ønsker senere start på sesongen og at kampene konsentreres om helgene, sier NTF-direktør Leif Øverland og legger til:

– Vi er svært glade for å levere begge deler.

Her er hele terminlisten for Eliteserien 2020:

Runde 1 (04.04-05.05):

Lør 16.00: Strømsgodset - Viking

Lør 18.00: Vålerenga - Molde

Søn 18.00: Bodø/Glimt - Mjøndalen

Søn 18.00: Kristiansund - Start

Søn 18.00: Stabæk - Odd

Søn 18.00: Aalesund - Haugesund

Søn 18.00: Sandefjord - Sarpsborg 08

Søn 20.00: Rosenborg - Brann

Runde 2 (13.04):

Man 18.00: Molde - Kristiansund

Man 18.00: Odd - Strømsgodset

Man 18.00: Brann - Stabæk

Man 18.00: Haugesund - Rosenborg

Man 18.00: Start - Aalesund

Man 18.00: Mjøndalen - Sandefjord

Man 18.00: Sarpsborg 08 - Bodø/Glimt

Man 20.00: Viking - Vålerenga

Runde 3 (18.04-19.04):

Lør 16.00: Vålerenga - Odd

Lør 18.00: Rosenborg - Molde

Søn 18.00: Bodø/Glimt - Haugesund

Søn 18.00: Kristiansund - Viking

Søn 18.00: Stabæk - Mjøndalen

Søn 18.00: Aalesund - Sarpsborg 08

Søn 18.00: Strømsgodset - Start

Søn 20.00: Sandefjord - Brann

Runde 4 (25.04-26.04):

Lør 16.00: Viking - Aalesund

Lør 18.00: Brann - Bodø/Glimt

Søn 18.00: Molde - Sandefjord

Søn 18.00: Haugesund - Kristiansund

Søn 18.00: Vålerenga - Strømsgodset

Søn 18.00: Start - Stabæk

Søn 18.00: Mjøndalen - Sarpsborg 08

Søn 20.00: Odd - Rosenborg

Runde 5 (29.04):

Ons 18.30: Rosenborg - Vålerenga

Ons 18.30: Kristiansund - Strømsgodset

Ons 18.30: Stabæk - Molde

Ons 18.30: Mjøndalen - Viking

Ons 18.30: Bodø/Glimt - Start

Ons 18.30: Sarpborg 08 - Brann

Ons 18.30: Aalesund - Odd

Ons 18.30: Sandefjord - Haugesund

Runde 6 (02.05-03.05):

Lør 18.00: Vålerenga - Aalesund

Lør 20.00: Strømsgodset - Rosenborg

Søn 18.00: Molde - Sarpsborg 08

Søn 18.00: Odd - Bodø/Glimt

Søn 18.00: Viking - Stabæk

Søn 18.00: Haugesund - Mjøndalen

Søn 18.00: Start - Sandefjord

Søn 20.00: Brann - Kristiansund

Runde 7 (09.05-10.05):

Lør 18.00: Stabæk - Vålerenga

Lør 20.00: Aalesund - Rosenborg

Søn 18.00: Haugesund - Start

Søn 18.00: Bodø/Glimt - Molde

Søn 18.00: Kristiansund - Odd

Søn 18.00: Sarpsborg 08 - Strømsgodset

Søn 18.00: Sandefjord - Viking

Søn 20.00: Mjøndalen - Brann

Runde 8 (16.05):

Lør 18.00: Molde - Aalesund

Lør 18.00: Odd - Sandefjord

Lør 18.00: Rosenborg - Kristiansund

Lør 18.00: Brann - Haugesund

Lør 18.00: Vålerenga - Sarpsborg 08

Lør 18.00: Start - Mjøndalen

Lør 18.00: Strømsgodset - Stabæk

Lør 20.00: Viking - Bodø/Glimt

Runde 9 (23.05-24-05):

Lør 18.00: Brann - Viking

Lør 20.00: Bodø/Glimt - Rosenborg

Søn 18.00: Haugesund - Odd

Søn 18.00: Mjøndalen - Molde

Søn 18.00: Sarpsborg 08 - Start

Søn 18.00: Aalesund - Stabæk

Søn 18.00: Sandefjord - Strømsgodset

Søn 20.00: Kristiansund - Vålerenga

Runde 10 (28.05):

Tors 19.00: Molde - Haugesund

Tors 19.00: Odd - Mjøndalen

Tors 19.00: Rosenborg - Sandefjord

Tors 19.00: Viking - Sarpsborg 08

Tors 19.00: Stabæk - Kristiansund

Tors 19.00: Vålerenga - Bodø/Glimt

Tors 19.00: Strømsgodset - Aalesund

Tors 21.00: Start - Brann

Runde 11 (06.06-07.06):

Lør 18.00: Viking - Start

Lør 20.00: Brann - Molde

Søn 18.00: Bodø/Glimt - Strømsgodset

Søn 18.00: Kristiansund - Aalesund

Søn 18.00: Mjøndalen - Sarpsborg 08

Søn 18.00: Sarpsborg 08 - Odd

Søn 18.00: Sandefjord - Stabæk

Søn 20.00: Haugesund - Vålerenga

Runde 12 (25.06-26.06):

Tors 19.00: Odd - Brann

Fre 19.00: Molde - Start

Fre 19.00: Kristiansund - Bodø/Glimt

Fre 19.00: Stabæk - Sarpsborg 08

Fre 19.00: Vålerenga - Mjøndalen

Fre 19.00: Aalesund - Sandefjord

Fre 19.00: Strømsgodset - Haugesund

Fre 21.00: Rosenborg - Viking

Runde 13 (01.07):

Ons 19.00: Sandefjord - Vålerenga

Ons 19.00: Sarpsborg 08 - Haugesund

Ons 19.00: Mjøndalen - Kristiansund

Ons 19.00: Start - Odd

Ons 19.00: Brann - Strømsgodset

Ons 19.00: Viking - Molde

Ons 19.00: Bodø/Glimt - Aalesund

Ons 21.00: Stabæk - Rosenborg

Runde 14 (04.07-05.07):

Lør 16.00: Strømsgodset - Mjøndalen

Lør 16.00: Odd - Molde

Søn 18.00: Aalesund - Brann

Søn 18.00: Vålerenga - Start

Søn 18.00: Kristiansund - Sandefjord

Søn 18.00: Rosenborg - Sarpsborg 08

Søn 18.00: Bodø/Glimt - Stabæk

Søn 20.00: Haugesund - Viking

Runde 15 (11.07-12.07):

Lør 18.00: Molde - Strømsgodset

Lør 18.00: Viking - Odd

Lør 18.00: Stabæk - Haugesund

Lør 18.00: Mjøndalen - Aalesund

Lør 18.00: Sarpsborg 08 - Kristiansund

Lør 20.00: Brann - Vålerenga

Søn 18.00: Start - Rosenborg

Søn 18.00: Sandefjord - Bodø/Glimt

Runde 16 (18.07-19.07):

Haugesund - Molde

Vålerenga - Viking

Odd - Sarpsborg 08

Rosenborg - Mjøndalen

Kristiansund - Stabæk

Aalesund - Start

Strømsgodset - Sandefjord

Bodø/Glimt - Brann

Runde 17 (25.07-26.07):

Sarpsborg 08 - Aalesund

Molde - Vålerenga

Viking - Kristiansund

Stabæk - Strømsgodset

Start - Bodø/Glimt

Mjøndalen - Haugesund

Sandefjord - Rosenborg

Brann - Odd

Runde 18 (01.08-02.08):

Strømsgodset - Kristiansund

Haugesund - Brann

Molde - Mjøndalen – OBS: Flyttet til 21.06

Bodø/Glimt - Sarpsborg 08

Odd - Start

Rosenborg - Stabæk

Vålerenga - Sandefjord

Aalesund - Viking

Runde 19 (08.08-09.08):

Sandefjord - Aalesund

Sarpsborg 08 - Molde

Start - Vålerenga

Viking - Haugesund

Brann - Mjøndalen

Stabæk - Bodø/Glimt

Strømsgodset - Odd

Kristiansund - Rosenborg

Runde 20 (15.08-16.08):

Aalesund - Kristiansund

Vålerenga - Stabæk

Molde - Brann

Bodø/Glimt - Sandefjord

Odd - Viking

Rosenborg - Strømsgodset

Haugesund - Sarpsborg 08

Mjøndalen - Start

Runde 21 (22.08-23-08):

Odd - Vålerenga

Rosenborg - Haugesund

Viking - Brann

Kristiansund - Mjøndalen

Stabæk - Aalesund

Start - Molde

Sarpsborg 08 - Sandefjord

Strømsgodset - Bodø/Glimt

Runde 22 (12.09-13.09):

Molde - Viking

Bodø/Glimt - Kristiansund

Brann - Sarpsborg 08

Haugesund - Stabæk

Vålerenga - Rosenborg

Mjøndalen - Odd

Aalesund - Strømsgodset

Sandefjord - Start

Runde 23 (19.09-20.09)

Odd - Aalesund

Rosenborg - Bodø/Glimt

Viking - Sandefjord

Kristiansund - Molde

Stabæk - Brann

Start - Haugesund

Sarpsborg 08 - Mjøndalen

Strømsgodset - Vålerenga

Runde 24 (26.09-27.09):

Molde - Rosenborg

Brann - Start

Haugesund - Strømsgodset

Vålerenga - Kristiansund

Mjøndalen - Stabæk

Sarpsborg 08 - Viking

Aalesund - Bodø/Glimt

Sandefjord - Odd

Runde 25 (03.10-04.10):

Bodø/Glimt - Vålerenga

Odd - Haugesund

Rosenborg - Aalesund

Viking - Mjøndalen

Kristansund - Brann

Stabæk - Sandefjord

Start - Sarpsborg 08

Strømsgodset - Molde

Runde 26 (17.10-18.10)

Molde - Odd

Brann - Rosenborg

Haugesund - Bodø/Glimt

Start - Viking

Mjøndalen - Strømsgodset

Sarpsborg 08 - Stabæk

Aalesund - Vålerenga

Sandefjord - Kristiansund

Runde 27 (31.10-01.11):

Bodø/Glimt - Odd

Rosenborg - Start

Kristiansund - Haugesund

Stabæk - Viking

Vålerenga - Brann

Aalesund - Molde

Sandefjord - Mjøndalen

Strømsgodset - Sarpsborg 08

Runde 28 07.11-08.11):

Molde - Stabæk

Odd - Kristiansund

Viking - Rosenborg

Brann - Sandefjord

Haugesund - Aalesund

Start - Strømsgodset

Mjøndalen - Bodø/Glimt

Sarpsborg 08 - Vålerenga

Runde 29 (22.11):

Bodø/Glimt - Viking

Rosenborg - Odd

Kristiansund - Sarpsborg 08

Stabæk - Start

Vålerenga - Haugesund

Aalesund - Mjøndalen

Sandefjord - Molde

Strømsgodset - Brann

Runde 30 (28.11):

Molde - Bodø/Glimt

Odd - Stabæk

Viking - Strømsgodset

Brann - Aalesund

Haugesund - Sandefjord

Start - Kristiansund

Mjøndalen - Vålerenga

Sarpsborg 08 - Rosenborg