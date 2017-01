NM er alltid test før uttak av mesterskapsløp. Sjelden har det vært knyttet større spenning til det som skal skje enn på Lygna denne uka.

For spørsmålet er om Petter Northug klarer å gå seg inn i den norske herretroppen på 12 løpere. Blir han ikke tatt ut, kan han kun gå sprinten og femmila i Lahti-VM, som tittelforsvarer fra Falun for to år siden.

NRK har tirsdag sjekket NM-planene til landslagsløperne og de andre VM-kandidatene.

Må vise framgang

Northug satser alt på lørdagens 30 km fellesstart med skibytte, og der møter han et brutalt felt. Det er nok å nevne navn som Martin Johnsrud Sundby, Finn-Hågen Krogh og Emil Iversen på.

Nøyaktig hva Northug må prestere har ikke landslagsledelsen villet svare på. Men at han ikke bør bli fragått med over tre minutter, som han ble på søndagens klassiske verdenscuptremil i Falun, sier seg selv. Han må vise framgang.

I kvinneklassen fyres den kraftigste ammunisjonen av allerede på torsdagens åpningsdistanse, 10 km klassisk. Der stiller hele palltrioen fra søndagens 15-kilometer i Falun til start, altså Marit Bjørgen.

MER ENN SPRINT? Johannes Høsflot Klæbo har halvannet bein inne på VM-sprintlaget. I NM kan han gå seg inn på 15-kilometerlaget. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Overraskende klart sprintuttak

På de fleste distanselag er det fortsatt en reell kamp om plassene.

Unntaket er trolig den distansen der man på forhånd trodde at kampen kom til å bli tøffest om en VM-billett, på herrenes sprint.

Der har Sindre Bjørnestad Skar, Johannes Høsflot Klæbo, Emil Iversen og Finn-Hågen Krogh pekt seg ut som de klart heteste kandidatene. Det gikk også sprinttrener Arild Monsen langt i å bekrefte etter lørdagens sprint i Falun.

Her er oversikten over hvilke løpere som går hva. Alle opplysninger er med forbehold. Av erfaring vet vi at enkelte løpere kommer til å edre sine planer underveis.

Torsdag 2. februar

10 km klassisk, kvinner

Start: 11.00

Marit Bjørgen

Ingvild Flugstad Østberg

Heidi Weng

Ragnhild Haga

Maiken Caspersen Falla

Astrid Uhrenholdt Jacobsen

Marthe Kristoffersen

15 km klassisk, menn

Start: 13.00

Martin Johnsrud Sundby

Johannes Høsflot Klæbo

Sjur Røthe

Didrik Tønseth

Pål Golberg

Sindre Bjørnestad Skar

Håvard Solås Taugbøl

(Hans Christer Holund og Simen Hegstad Krüger vurderer å gå)

Fredag 3. februar

Sprint fristil, kvinner

Start kvartfinaler: 14.00

Maiken Caspersen Falla

Heidi Weng

Mari Eide

Marthe Kristoffersen

Sprint fristil, menn

Start kvartfinaler: 14.00

Sindre Bjørnestad Skar

Finn-Hågen Krogh

Johannes Høsflot Klæbo

Eirik Brandsdal

Anders Gløersen

Pål Golberg

Håvard Solås Taugbøl

Lørdag 4. februar

15 km fellesstart med skibytte, kvinner

Start: 12.00

Marit Bjørgen

Heidi Weng

Ragnhild Haga

Maiken Caspersen Falla

Astrid Uhrenholdt Jacobsen

Marthe Kristoffersen

30 km fellesstart med skibytte, menn

Start: 13.30

Petter Northug

Martin Johnsrud Sundby

Finn-Hågen Krogh

Emil Iversen

Didrik Tønseth

Anders Gløersen

Hans Christer Holund

Niklas Dyrhaug

Sjur Røthe

Simen Hegstad Krüger

Eirik Brandsdal

Søndag 5. februar

3x5 km stafett, kvinner

Start: 12.15

Astrid Uhrenholdt Jacobsen

Ingvild Flugstad Østberg

Mari Eide

Marthe Kristoffersen

3x10 km stafett, menn

Start: 13.30

Petter Northug

Sjur Røthe

Emil Iversen

Nikals Dyrhaug

Hans Christer Holund

Anders Gløersen

Didrik Tønseth

Simen Hegstad Krüger

Eirik Brandsdal

Håvard Solås Taugbøl

** Kari Øyre Slind, Ola Vigen Hattestad og Sondre Turvoll Fossli (prøve-OL) går ikke i NM.

** Kathrine Harsem planlegger å gå tre distanser, men avventer MR-svar etter at hun falt og skadet en albue.