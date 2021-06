Her er skiskytternes hemmelige OL-våpen: – Jeg trodde ikke på det

– Dette var krevende! slår Johannes Thingnes Bø fast.

Han har akkurat gjort unna en rekke skyteserier i kraftig vind på Birkebeinerstadion på Lillehammer. Været er egentlig ganske pent, så vinden kommer fra en spesiallaget vifte på standplass.

For under OL i Beijing må skiskytterne forberede seg på at det kan komme voldsomme vindkast, og det gjorde at skiskytterforbundet ville tenke nytt før den viktige sesongen. Etter å ha saumfart markedet fant de en kraftig vifte med ulike innstillinger, og i tillegg fikk de spesiallaget en trakt som de festet på, for å få identiske forhold.

TAR DATA: Utviklingssjef i Norges Skiskytterforbund, Harri Luchsinger bruker teknologi for å kunne foreslå endringer. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

– Vi vil ikke ha strømformet vind, men litt turbulens. Denne gir reell vind, forklarer utviklingssjef Harri Luchsinger, som ikke vil avsløre prisen de måtte ut med.

– Et bra våpen

Underveis i skyteserien står sportssjef Per Arne Botnan og flytter på vifta, som har hjul. Det river godt i trøyene til skiskytterherrene.

– Jeg trodde ikke helt på det med vindmaskinen, men det er helt klart sånn det er på det verste når det blåser om vinteren. Jeg smelte til med både tre- og fire bom-serier, så denne må brukes flittig fremover. Det er et bra våpen, mener Thingnes Bø.

– Det er virkelig god trening, så nå kan vi planlegge vindøkter, som ikke er så lett ellers, påpeker Sturla Holm Lægreid.

UTFORDRENDE: Dette bildet av skiskyting- og langrennsstadion rundt 200 kilometer nordvest for Beijing ble tatt i mars i år. Foto: GREG BAKER / AFP

Mens det blåser, står de oppå en trykkplate, som vanligvis brukes av golfspillere. Slik kan skiskytterne se nøyaktig hvordan de plasserer føttene og da hva slags stilling det lønner seg å ha i vind, sammenlignet med mer vanlige forhold.

Et kamera sender bilder av både utøver og trykkmålingene rett inn på en datamaskin.

GOLF ELLER SKI? Denne trykkplata brukes vanligvis av golfspillere. Skiskytterne bruker den for å se stillinger på standplass. Foto: Hanne Skjellum Mueller / NRK

– Vi får mer kunnskap om hvordan vinden påvirker siktebevegelsen og teknikken til utøveren, og da kan vi finne ulike strategier og forske på hvordan vi skal stå, forklarer Luchsinger.

Ble overrasket

Skiskytterne, som er selvutnevnte «nerder» når det kommer til detaljer, er raskt borte for å se, og få forklaring.

– Det bevisstgjør oss selv om at vi skal stå likt hver eneste gang. Vi tror vi gjør det, men jeg så nå at jeg stod både 60–40 (ulike vekt på føttene, journ.anm.) og 50-50, og da står jeg ikke likt. Det er akkurat de små detaljene vi må terpe på, forteller Thingnes Bø.

STORE MÅL: For forrige sesongs verdenscupvinner, Johannes Thingnes Bø, er alle detaljer viktige før OL til vinteren. Foto: Simon Skjelvik Brandseth

– Det er veldig relevant for oss, spesielt i vind, for da er det vanlig at vi svaier litt og får et ugunstig tyngdepunkt. Da er det verre å finne stillingen når det slutter å blåse midt i en serie. Så det er nyttig å lære når kroppen møter en tsunami borte i Beijing, sier Vetle Sjåstad Christiansen.

Fordel Norge?

Det er som kjent små marginer i skiskyting, og de små detaljene kan derfor bli veldig viktige i lekene i Kina, mener utøverne.

– Jeg tror det er en kjempefordel å trene på det frem mot OL. Vi stiller med en trygghet om at vi er klare for vind, og at det gjør mye med selvtilliten inn mot OL. Det kan gjøre at ett skudd går inn i stedet for ut, tror Christiansen.

– Det kan være det som gjør at vi tar innertieren på konkurrentene. Jeg håper det, sier Lægreid.

SOMMERTRENING: Sturla Holm Lægreid og Johannes Dale (t.h.) er begge i god gang med forsesongen. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

De satser nå på at konkurrentene ikke har vært like oppfinnsomme.

– Jeg håper dette blir en kodet VPN-adresse slik at bare befolkningen i Norge får se dette. Så får det være opp til hackere i Russland og Frankrike om de klarer å stjele ideen, sier Christiansen og flirer.