«Folkets» fantasy-lag, med de mest populære spillerne, inneholder ikke så overraskende både superstjernene og billig stallfyll.

Men hos de fleste av de i skrivende stund nesten 70 000 registrerte lagene, er det flere potensielle luringer som glimrer med sitt fravær. Det engelskmennene kaller «differentials», de som kan gi tidlig forsprang eller hjelpe til med å hente seg inn etter en uheldig start.

De minst populære er mange nok til å utgjøre et eget lag som kan bite fra seg, og de kan naturligvis kombineres med de mest ettertraktede.

Følgende kriterier er satt for dette laget:

Spillerne kan, i skrivende stund, ikke være eid av mer enn 3 %.

De må ha en overkommelig pris som forsvarer sjansen for gevinst, og kan ikke ha vesentlig billigere alternativer i sitt eget lag

De må være høyaktuelle til å starte for sitt lag.

Keepere:

Rui Patrício, Portugal (valgt av 1,95 %)

Alireza Beiranvand, Iran (0,89 %)

Mens Patricio (6,0 millioner) spiller mot Spania i første kamp. bruk Beirandvand (4,5) mot Marokko i en kamp det lukter målløst av lang vei. Sett Patricio inn igjen til de to neste rundene, mot nettopp Marokko og Iran. Til en totalsum på 10,5 millioner er det tre kamper med gode muligheter for å holde nullen, med to keepere som til sammen startet 19 av 20 kamper i VM-kvaliken.

Forsvar:

Eduardo Salvio, Argentina (0,53 %)

Alberto Rodríguez, Peru (0,85 %)

Gary Cahill, England (1,53 %)

Branislav Ivanovic, Serbia (2,48 %)

Ricardo Rodríguez, Sveits (1,25 %)

GODE ALTERNATIVER: Tysklands Mezut Özil og Sveits' Ricardo Rodríguez. Foto: BEN STANSALL / AFP

Salvio (5.0) er et langskudd, men startet siste treningskamp og til den prisen er det vanskelig å ignorere en opprinnelig ving som dermed kan få en mer offensiv rolle og såkalt «ut-av-posisjon potensial». A. Rodriguez (4,5) et trygt og billig alternativ fra et Peru som har holdt nullen mot VM-motstand i oppkjøringskamp. Den noe stive prisen for Cahill (6,0) kompenseres med et England som først og fremst er best defensivt under Southgate, og møter i tillegg Tunisia og Panama i sine to første kamper. Ivanovic (5,0) er en gammel Fantasy Premier League-favoritt, nå til en billigere penge og fremdeles med godkjente muligheter for få baklengs og et mål på dødball. Offensive R. Rodriguez (5,5) tar alle straffer, frispark og cornere for Sveits. De resulterte i tre mål og to assists i kvaliken, og mål i begge de siste treningskampene, for et gjerrig lag. Forsvaret roterer godt, slik at spillere kan spares mot tøff motstand som Frankrike, Belgia og Brasil.

Midtbane:

Bernardo Silva, Portugal (1,45 %)

Marcelo Brozovic, Kroatia (1,22 %)

Dusan Tadic, Serbia (2,30 %)

Mezut Özil, Tyskland (2,89 %)

Piotr Zielinski, Polen (2,9 %)

LITE VALGT: Ingen på dette laget er valgt av mer enn tre prosent.

Alle som ikke har turt å bruke Manchester Citys B. Silva (8,5) på Premier League-versjonen. kan trygt gjøre det her, hvor han til tross for en noe mer tilbaketrukket rolle er Portugals fremste kreative kraft. Kroatia er i en tøff gruppe, men målfarlige Brozovic (6,5) serverte to scoringer og to assist i det som også var en tøff kvalik. Tadic (6,5) er kultfavoritt fra Fantasy Premier League og kommer til denne med en fantastisk statistikk i form av involveringer i 11 av 20 mål i kvalifiseringen. Özil (9,5) har i en årsreke vært en av de mest pålitelige leverandørene i samme liga, og hadde målpoeng hvert 86,8 minutt i kvaliken. Rapporteres usikker til første kamp, men på et Tyskland som vil rotere mye er playmakeren et av få sikre kort. Polen var blant kvalifiseringens mestscorende, men for dem som ikke tar seg råd til Lewandowski er den eneste som i likhet med han startet alle kampene (og hadde flest assists) et godt alternativ. Zielinski (7,0) starter også fort foran om polakkene fortsetter i 3-4-3, i en gruppe det lukter mange mål av.

Angrep:

Sergio Agüero, Argentina (0,63 %)

André Silva, Portugal (1,40 %)

Paolo Guerrero, Peru (2,97 %)

STERK DUO: Nesten alle vil ha Messi på laget, mens Sergio Agüero velges av veldig få. Foto: MARCOS BRINDICCI / Reuters

Aguero (11,0) er dyr og kommer med skaderisiko og rotasjonsfare, men alle vet hva han er kapabel til. Om det løsner for Argentina kan det bære hele veien til gull og gullstøvelen for «Kun». Tenk gjerne Atletico Madrid-erstatter Radamel Falcao (2,23 % og 9,0 millioner) som en billigere erstatter her. A. Silva (7,5) har en prislapp som rimer med den svake debutsesongen i Milan, men om man ser på landslagsstatistikken (12 mål på 23 kamper, 9 på 9 i kvaliken) ligner dette et kjempetilbud. Ingen har scoret flere mål for Peru enn Guerrero (6,5), og selv om den nesten like produktive lagkameraten Christian Cueva (0,57 %) er tilgjengelig for samme pris på midtbanen er også alternativene flere der.

Total verdi: 99,5 millioner.

For de med penger til overs, og ikke fullt så strenge krav til prosenter, er det verdt å ta en kikk på Gabriel Jesus (4,67 % og 10,5 millioner) eller Cristiano Ronaldo (5,49 % og 12 millioner).