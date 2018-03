Her er Norges medaljehåp i Paralympics

På fredag går startskuddet for Paralympics i Pyeongchang og der stiller Norge med 32 utøvere fordelt på seks forskjellige idretter.

Olympiatoppen har satt seg et mål på sju medaljer og at Norge ender blant de ti beste nasjonene.

Under lekene i Sotsji i 2014 tok Norge fire medaljer totalt. Nå er altså medaljemålsettingen nesten dobbelt så stor.

NRKs eksperter har pekt på hvem de tror er de største medaljehåpene og hva de tror om Norges medaljesjanser i Paralympics.

Alpint: 18 år gammelt stortalent

Navn: Jesper Saltvik Pedersen

Alder: 18

Meritter: Verdenscupen sammenlagt

Jesper Saltvik Pedersen regnes som en av de store forhåndsfavorittene i paraalpint etter at han nylig vant verdenscupen sammenlagt. 18-åringen er den eneste nordmannen på start.

– Jesper er medaljefavoritt i de fleste grenene. I utfor er det litt mer usikkert, for der er det noen som kjører raskere enn han. Han har utviklet seg noe voldsomt det siste året, sier NRKs kommentator, Kjetil Grinderud.

– Treneren hans fortalte meg at han trener 900 timer i året, og det betyr at han legger ned noe voldsomt med arbeid. Slik jeg ser det er han gullfavoritt i slalåm og storslalåm, medaljefavoritt i super-G, og så er han outsider i utfor, sier Grinderud.

FAVORITT I ALPINT: Jesper Saltvik Pedersen vant verdenscupen sammenlagt og er dermed en av favorittene. Foto: BEATE C. HAUGEN

Langrenn og skiskyting: En veteran og en verdenscupvinner

Navn: Nils-Erik Ulset

Alder: 34

Meritter: OL: 3 gull, 5 sølv og 3 bronse, VM: 4 gull, 6 sølv og 5 bronse, verdenscupen sammenlagt: 5 seire

Nils-Erik Ulset er troppens mest erfarne og har mange gode mesterskap å se tilbake på. Han tok sine første internasjonale medaljer allerede i 2002 under Paralympics i Salt Lake City, da han debuterte med to gull, på 10 og 20 km fristil langrenn.

VETERAN: Nils-Erik Ulset er en av de utøverne som har lengst mesterskapserfaring. Foto: Roy Kenneth Sydnes Jacobsen / NRK

Navn: Birgit Skarstein

Alder: 29

Meritter: VM i roing: 2 gull, 1 sølv og 1 bronse, VM på ski: 1 sølv og 1 bronse, verdenscupen sammenlagt: 1 seier

Birgit Skarstein er kanskje best kjent for sin innsats i roing. Men før lekene i Sotsji begynte hun med langrennspigging og endte til slutt opp med en 8. plass på sprinten. I år vant hun verdenscupen sammenlagt.

NRKs ekspert, Torbjørn Broks Pettersen, peker på Ulset og Skarstein som de to største medaljehåpene våre i skiskyting og langrenn.

– De to har gjennom verdenscupen vist at de kan være på pallen. Og de har vel selv ambisjoner om å ta medalje og kanskje gull også, sier Pettersen.

VANT VERDENSCUPEN: Birgit Skarstein vant verdenscupen sammenlagt denne sesongen. Foto: Eirik Gjesdal / NRK

Pettersen legger også til at Vilde Nilsen og Håkon Olsrud er to utøvere å se opp for på stående langrenn.

– Nilsen fikk en tredjeplass i forrige verdenscuprenn. Og så håper jeg at Olsrud kan få det til på klassisk. For fire år siden så var han medaljekandidat på 20 kilometer klassisk, men så ble han syk 2–3 dager før konkurransen. Jeg vil tro at han er revansjesugen.

Pettersen føler seg veldig trygg på at Norge tar medalje på stafett, i tillegg til at Ulseth og Skarstein tar med seg medaljer.

– Jeg håper virkelig at Ulset tar en eller to medaljer og at Skarstein tar hvert fall en. Jeg vil tro at vi tar ett eller to gull og fem medaljer totalt i langrenn og skiskyting realistisk sett.

Rullestolcurling: Regjerende verdensmestere

Det norske mixed-curlinglaget er regjerende verdensmestere og regnes dermed blant medaljefavorittene inn mot mesterskapet i Pyeongchang.

– De slo Russland i forrige VM, og det ble jo arrangert der hvor det skal være OL. Norge er absolutt blant medaljefavorittene, sier kommentator Kjetil Grinderud.

Han tror Norge kan ha en stor fordel av å være mentalt sterke ettersom det blir et tettpakket konkurranseprogram.

– Hvis de skal ta medalje, så skal de spille 13 curlingkamper på sju dager, og hver kamp varer i 2,5 time. Akkurat det tror jeg Norge har en fordel av, fordi alle disse har gjort dette i mange år og er veldig erfarne, sier Grinderud.

SOTSJI 2014: Jostein Stordahl i aksjon for Norges rullestolcurlinglag. Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV / Afp

Kjelkehockey: – Kjempesjanse til å få bronse

Det norske kjelkehockeylaget har mål om å ta medalje, men på veien dit møter de særdeles tøff motstand.

– Man må jo gå for målsettingen om å ta medalje. Nå har de en kjempesjanse til å få bronse. Det er jo USA og Canada som er favorittene. I den rekkefølgen også, slik jeg ser det. Og så kommer Norge som nummer tre. Kampen vil stå mot Sør-Korea tror je, hvis alt går på skinner, sier NRKs ekspert, Tommy Rovelstad.

Norge møter Italia, Canada og Sverige i de innledende rundene.

– Det blir en nøkkelkamp mot Italia. Det begynner med en gang for å si det slik. Det nytter ikke å komme med noen feilskjær i den første kampen. Vi må være på fra start. Jeg tror hverken Norge, Sverige eller Italia klarer å slå Canada, sier Rovelstad.

PYEONGCHANG: Det norske kjelkehockeylaget er på plass i OL-byen. Foto: HANDOUT / Reuters

Snowboard: Ungt talent

Navn: Kristian Moen

Alder: 19

Meritter: VM: 1 sølv

19-åringen er Norges eneste deltager i snowboard. Han tok sølv i boardercross under para-VM i 2015.

– Han har vært stabil i topp 10 i verdenscupen denne sesongen. Kanskje han kan heve seg når det gjelder som mest og kjempe om medalje? Vi vet at det er ekstra nerver og press på de største favorittene i mesterskap, og det kan Moen utnytte, sier NRKs Arild Andersen.

SNOWBOARD: Kristian Moen er Norges eneste deltager i snowboard. Foto: SNOWBOARDFORBUNDET