Her er nøkkelpunktene som avgjør Johaug-saken

Johaug har stått på at hun ikke kan bebreides for den positive dopingprøven helt siden hun fortalte sin versjon for første gang 13. oktober.

Ifølge forklaringen, som Antidoping Norges påtalenemnd festet lit til, fikk Johaug i seg det anabole steroidet Clostebol gjennom kremen Trofodermin.

Langrennsstjernen mener hun gjorde det som kan forventes av henne ved å dobbeltsjekke med tidligere landslagslege Fredrik S. Bendiksen, som tok på seg all skyld og trakk seg fra stillingen.

Antidoping Norge mener imidlertid at Johaug selv burde sjekket innholdet i kremen, og derfor har hun utvist «ubetydelig grad av skyld», ifølge påtalen.

Påtalenemnda har lagt ned påstand om 14 måneders utestengelse, men nå skal NIFs domsutvalg gjøre sin vurdering av saken.

Her trekker juseksperter frem de mest sentrale vurderingene for domsutvalget.

# Graden av skyld

Anabole steroider har en maksimal strafferamme på fire års utestengelse, som halveres i saker hvor utøveren har vært uaktsom.

Minstestraffen er 12 måneder, men utøveren kan slippe straff hvis domsutvalget mener utøveren ikke kan bebreides overhodet.

– Det viktigste handler om graden av skyld. Den har direkte betydning for straffeutmålingen. Jo mindre hun er å bebreide, altså jo mindre skyld hun har hatt – jo lavere blir straffen og motsatt, sier idrettsjurist Gunnar-Martin Kjenner til NRK.

Domsutvalget skal kort fortalt vurdere hvorvidt Johaug kan klandres for å ha fått i seg det forbudte stoffet.

AKTØRENE I HØRINGEN: De muntlige forhandlingene vil fremstå som en ordinær rettssak med innledende innlegg, vitneforklaringer, bevisføring og prosedyrer. Foto: Berit Roald/Cornelius Poppe/Håkon Mosvold Larsen/Tove Larsen / NTB Scanpix/UiO/Pressebilder

På den ene siden argumenterer Johaugs advokater med at langrennsløperen fulgte råd og forhørte seg med landslagslegen. På den andre siden ville et enkelt søk på Clostebol, enten på internett eller i databasene utøverne har tilgjengelig, avslørt innholdet i kremen.

Samtidig har både Johaug og Bendiksen forklart at de ikke observerte det mye omtalte dopingadvarselet, men den aktuelle pakningen er kastet.

– Når det ikke er sjekket med antidopinglisten om stoffet er forbudt, er det en praksis for at utøveren kan bebreides, sier Kjenner.

# Vurdering av troverdighet

Selv om Antidoping Norge har festet lit til Johaug og Bendiksens forklaring, skal domsutvalget komme frem til en egen, uavhengig dom.

Domsutvalget behandler med andre ord kun det som blir sagt og lagt frem under høringen, og derfor skal blant andre Johaug og Bendiksen forklare seg på nytt.

De tidligere forklaringene om hendelsesforløpet før kjøp og bruk av kremen har reist flere spørsmål. Hva som faktisk skjedde – og hvordan det kunne skje – er helt sentralt for domsutvalgets vurderinger.

– De (dommerne) kommer til å bore det de kan. De må ta en helt selvstendig stilling til denne saken – helt uavhengig av det påtalenemda har konkludert med, sier tidligere NIF-jurist Morten Justad Johnsen, som nå er tilknyttet Bull & Co advokatfirma.

# Johaugs bevis

Hjort mener det er forhold i saken som taler for at Johaug er uten skyld, og dette vil advokaten legge vekt på under høringen.

Advokaten har blant annet sagt at han vil trekke frem relevante dommer fra Idrettens voldgiftsrett (CAS), men han har ikke ønsket å nevne konkrete eksempler.

– Hjort har sagt at han vil legge frem rettspraksis som tilsier at Johaug har gjort det man kan forvente av en utøver i hennes posisjon når det kommer til undersøkelser av salven. Slik jeg ser det skal det etter gjeldene regelverk og rettspraksis mye til for å kunne si at Johaug har handlet «uten skyld» og følgelig komme i mål med denne argumentasjonen, sier jurist og CAS-ekspert Robin Mackenzie-Robinson.

Samtidig har Hjort forklart at han vil argumentere med det såkalte forholdsmessighetsprinsippet, som sier at en straff skal stå i stil med regelbruddet.

Hjort bekrefter også overfor NRK at landslagets utøverkontrakt vil trekkes frem. I punkt 5.2.1i heter det at «(...) Utøver plikter til å rette seg etter råd og veiledning gitt av NSFs lege/medisinske støtteapparat».

– Etter kontrakten er landslagslegen gitt en rolle overfor utøverne. Det vil vi beskrive nærmere overfor domsutvalget, sier Hjort.

Tidligere i kontrakten, under det samme punktet, understrekes det at utøverne plikter til ikke å benytte «preparater eller annet som er eller kan være i strid med NIFs og WADAs dopingbestemmelser».

– Når Hjort går for full frifinnelse må han bevise at Johaug ikke er noe å bebreide i det hele tatt. Det knytter seg litt spenning til hvordan han kan nå frem med den argumentasjonen, mener Kjenner.

# Clostebol-verdiene

Da Antidoping Norges påtalenmend innstilte på 14 måneders utestengelse, ble det samtidig lagt vekt på at mengden Clostebol i Johaugs kropp samsvarte med bruk av krem.

Det er ingen ting som tyder på at konsentrasjonen var prestasjonsfremmende, ifølge påtalenemnda, men de faktiske verdiene er blitt holdt hemmelig.

Under høringen vil detaljene fra dopingprøven legges frem for domsutvalget.