Her er Haaland tilbake på norsk jord

Mbappé bekrefter PSG-exit

Fotballstjernen Kylian Mbappé opplyser at han aldri har hatt samtaler med ledelsen i Paris Saint-Germain om å forlenge kontrakten med klubben.

Superstjernen opplyser også til nyhetsbyrået AFP at det mandag ble sendt et brev til hans nåværende arbeidsgiver om at det ikke er aktuelt å utløse opsjonen som gir ett års kontraktsforlengelse neste sommer.

Mbappe hevder samtidig at han allerede i juli i fjor ga samme beskjed. Hensikten med brevet som ble sendt mandag var kun å «bekrefte det som allerede var blitt snakket om tidligere».

Mbappes kontrakt med PSG utløper i juni neste år. Det betyr at han står fritt til å signere for en ny klubb i januar.

New York Times spekulerer i at beslutningen som nå er tatt, kan tvinge den franske klubben til å vurdere å selge spissen allerede i sommer. Alternativet er at han går gratis om ett år. (NTB)