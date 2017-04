Her er Edvartsen-avtalen som lovet sesongdebut

– Det er vanskelig å forhandle med en part som ikke følger inngåtte avtaler, og der den ene armen tydeligvis ikke vet hva den andre gjør, sier Svein-Erik Edvartsens advokat John Christian Elden.

NRK sitter på avtalen som er inngått mellom Norges Fotballforbund og Svein-Erik Edvartsen på søndag. Der lover NFF den mye omtalte dommeren kamp i runde sju.

Men slik ble det ikke. Da Norges Fotballforbund fredag sendte ut en pressemelding hvor de bekreftet at Edvartsen heller ikke i runde sju blir å se på banen, opplevde Edvartsens advokat det som avtalebrudd fra NFF:

– Det er en krevende prosess, men Edvartsen er en lojal og rolig fyr, selv om andre angriper han offentlig og med slag under beltestedet.

NFF: – Vi valgte å fryse situasjonen

Når NRK konfronterer generalsekretær Pål Bjerketvedt med Eldens kommentarer, og innholdet i e-postene, velger han å henvise til fredagens pressemelding, og fastholder at vilkårene for avtalen ikke er oppfylt. Ettersom Edvartsen og partene ikke har gjenopprettet tilliten:

VANSKELIG SITUASJON: Generalsekretæren i Norges Fotballforbund, Pål Bjerketvedt, omtaler situasjonen som spent og vanskelig. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

– Etter dommerforeningens sterke budskap torsdag har det oppstått en spent og vanskelig situasjon som alle parter bør ha interesse av å vurdere for deretter å finne løsninger.

– Da er det naturlig å fryse situasjonen, sortere alternativene og snakke sammen. Det er hva NFF på en ansvarlig måte nå tar initiativ til. Vi ønsker ikke å eskalere konflikten, men dempe den. Det er alle tjent med, avslutter generalsekretæren.

Lovet sesongdebut to ganger

Det er Nils Fisketjønn som har forfattet e-postene som er sendt til John Christian Elden.

I e-postene går det frem at det settes strek over striden fra alle parters side, og at de nå starter på et nullpunkt. Partene skulle arbeide for å gjenopprette «normale samarbeidsrelasjoner» og Svein-Erik Edvartsen settes opp som dommer fra og med runde sju i Eliteserien.

Følgende e-post ble sendt til Edvartsens advokat med kopi til generalsekretæren to timer etter at krisemøtet på Gardermoen var over:

God kveld; NFF og SEE (Svein-Erik Edvartsen, journ.anm.) ble sist helg enige om at SEE skal settes opp som dommer fra og med runde 7 i Eliteserien. NFF forutsetter inntil videre at SEE har overholdt sin del av avtalen, ved å gjenopprette tillit. SEE settes derfor opp som dommer fra og med runde 7, Mvh, Nils

Fisketjønn ville ikke kommentere innholdet i avtalen overfor NRK fredag. Han sier det er en intern avtale som er inngått, og at de er fornøyd med at den ble akseptert. Fisketjønn legger til at avtalen ikke ble oppfylt.