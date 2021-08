Her er detaljene bak Warholms enorme utvikling

Da Karsten Warholm tok seg videre fra forsøket i Rio-OL, haglet superlativene fra NRKs kommentarer etter tiden 48,49 og norsk rekord. Selv skrek han «JAAAA» etter å ha passert målstreken.

Kontrasten var ganske stor da han jogget inn til klar heatseier på tiden 48,65 på OL-stadion i Tokyo fredag formiddag. Verdensrekordholderen var knapt andpusten etter å ha tatt seg over de 10 hekkene.

– Han ser faktisk bedre ut enn noen gang, kommenterte NRK-ekspert Christina Vukicevic.

«Legendarisk» innstilling

For det er store forskjeller på 20-åringen som deltok i sitt første OL og han som er årets største gullfavoritt på distansen.

– Jeg vil si at det har skjedd ganske mye på fem år. Vi snakker vel noen tusen hekkepasseringer senere. Samtidig føler jeg faktisk at jeg har tatt med meg mye av det vi så der også, sier Karsten Warholm.

Sammen med trener Leif Olav Alnes så han videoklippet av seg selv fra Rio-lekene før Tokyo-OL. Den gang hadde han bare vært hekkeløper i et knapt halvår. Målet var å springe sitt beste løp på distansen allerede i forsøket, og være så aggressiv over hekkene som mulig. Det klarte han, selv om finalen glapp.

– Jeg liker innstillinga her, den er legendarisk. Men teknisk har det vært ganske stor utvikling på hekkepasseringa, mener Alnes.

Tre synlige endringer

Vukicevic ser flere konkrete endringer hos Warholm:

REKORDLØP: Forsøket i Rio-OL endte med norsk rekord på 48,49. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

KONTROLLERT LØP: Forsøket i Tokyo-OL var en gjennomkjøring, som kostet lite krefter. Foto: INA FASSBENDER / AFP

Warholm veiver mindre med armene ut til siden i hekkepasseringene nå.

Han løper over hekkene nå, i stedet for å hoppe over dem. Det var mer luft mellom ham og hekkene i Rio enn det er nå.

Han går mye mer rett frem i fartsretningen nå.

– Det så mer uerfarent ut i Rio, selv om han likevel var god. Du kan se at han konsentrerer seg mye mer over hekken enn det han gjør nå. Han løp aggressivt da også, men det kan ikke sammenlignes med det han gjør nå. Det er mye mer effektivisert, forklarer NRKs ekspert, som selv hadde norgesrekorden på 100 meter hekk.

– Det er mer rendyrket nå. Og så er det lettere å gjøre det når du er raskere og sterkere, og han har også forbedret «stayeren» sin betydelig, poengterer Vebjørn Rodal.

Warholm er enig, og understreker at de har lett nøye for å finne ting som har kunnet optimalisere løpet.

– Det ser jo mye mer grasiøst ut, og det jeg føler kanskje er den store forskjellen, er at jeg kan gå på hekken uten å miste noe særlig fart. Da har man begynt å komme på et ganske høyt nivå, for de fleste har en tendens til å miste litt fart når de går over hekken. Men jeg tror at vi har pushet de marginene ganske godt, faktisk, forteller han.

RETT FREM: Karsten Warholm går mer direkte over hekkene nå enn før. Dermed sparer han tid. Foto: NTB

Unngår å bremse

De har hele tiden bevisst jaget utvikling og funnet småting de kan forbedre. Slik flyttet de også barrierene, og Warholm tok verdensrekorden i sommer.

– Han er bedre på alt, det er vel det enkle svaret. Det er litt sånn som Ola-billøp, at når du har kommet deg forbi hekk seks, sju, åtte, så er det vanskelig å ha noe å kjøre med, da fjerner du motoren. Da er det om og gjøre å ikke trykke på bremsen. Og det er jo det som er den store nøkkelen på dette, prøve å unngå og bremse inn på hekken og prøve å unngå og bremse etter hekken, forklarer Alnes.

– Hvordan, konkret, unngår man å bremse ned før hekken?

– Det er at du ikke setter beinet langt foran deg. Du kan skape høyde på to måter. Du kan trykke opp, som i høyde uten tilløp, eller så kan du gjøre som i stav og sette en stålstav i, da vil du også få retningsforandring og fartstap. Det siste du vil, er å få fartstap. Du ønsker å springe hekkene – ikke hoppe dem, svarer Alnes.

MER FART: Renere hekkepasseringer skaper mer fart. Foto: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Mer tobent

Han og eleven har regnet seg frem til at de sikkert har tilbrakt totalt to år i ren tid sammen de siste fem årene. De har alltid jaktet løsninger fremfor å se etter problemer. Det har også vært fokus på at selv om de skal legge til nye kvaliteter, så må Warholm fortsette å forbedre de andre.

– Og det er vanskelig, for det går ofte på bekostning av hverandre, understreker Warholm.

– Det er ofte sånn at den ene gode treningen slår den andre gode treningen i hjel. Du blir bedre på det du fokuserer på, og så mister du noe av det du har. Det er de gode tingene du gjør, som gir resultater. Hvis du mister det du er god på, er du ferdig, slår Alnes fast.

Men Warholm har klart å forbedre seg, samtidig som han fortsatt er den samme fryktløse 20-åringen han var i Rio. Fortsatt er han ofte best når det gjelder, og han tør å dra til skikkelig. Og selv om han fortsatt satser på venstrebenet, kan han bytte om det blir nødvendig å gå flere enn 13 steg mellom hekkene.

Tryggere på rytmen.

– Jeg har faktisk blitt ganske mye mer tobent enn jeg var for fem år siden. Og jeg har absolutt den opsjonen i vokabularet mitt, skulle jeg til å si, men jeg bruker den selvfølgelig kun hvis jeg må, forteller Warholm.

Tror ikke perfekt eksisterer

I fjor trøblet han med en liten skade, i tillegg satte pandemien flere ting på pause. Warholm brukte noe av tiden på overførbar og spesifikk styrketrening.

Sterkere i beina.

GOD SPENST: Karsten Warholm like før OL-forsøket i Tokyo. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

– All styrken vi legger inn skal kun vises i prestasjon. Vi må unngå dødvekt, så vi har fininnstilt bedre enn noen gang. Det blir på feinschmecker-nivå, for vi jakter hundredeler, sier 25-åringen.

Hvor langt unna det den optimale versjonen av seg selv han er, synes han er umulig å si. Men han føler seg ikke ferdig.

– I 2017 trodde jeg at jeg hadde gjort alt. Det samme i 2018 og 2019. Vi finner alltid nye kriker og kroker der man kan lete frem et hundredel eller to. Man lærer seg selv å kjenne bedre, og lærer nye metoder. Det er blitt bra, en dag skal det sikkert snu – men nyter nå når jeg føler at jeg er i flytsonen, sier han.

Uansett hvordan det ender i OL, så skal han og Alnes fortsette å endevende verktøykassa for ting som kan skape utvikling.

– Det er alltid noe man kan gjøre bedre. Jeg tror ikke det perfekte løpet eksisterer egentlig, sier treneren.