Torsdag setter disse guttene seg på flyet og reiser til Taiwan for å representere Norge i Universiaden 2017. Dermed har Norge et landslag i basket for første gang på fire år.

– Det betyr at basket kan få høyere status, og folk anser oss som en seriøs idrett. Det er bra at Norge får være med på noe internasjonalt, sier assistenttrener Audun Eskeland til NRK.

– Dette betyr veldig mye for veldig mange, sier Eskeland.

Landslagstroppen Ekspandér faktaboks Følgende spillere er tatt ut i landslagstroppen som reiser til Universiaden: Johannes Dolven (kaptein)

Espen Fjærestad

Anders Nymo

Chris-Ebou Ndow

Henrik Lange

Eivind Lamo

Sjur Dyb Berg

Lars Fredrik Espe

Henrik Davidsen

Mikkel Kolstad

Alex Dakin

Marko Lepovic Reserver: Mats Selbo

Mathias Save

– Har vært rart

I 2012 besluttet NBBF å legge ned landslagene grunnet dårlig økonomi. Etter et økonomisk katastrofeår hadde ikke forbundet kroner til å drive landslag på verken dame- eller herresiden.

– Da jeg vokste opp hadde jeg et landslag å se opp til. Jeg spilte for Bygdøy Basket, og noen på laget ble tatt ut på landslaget. De siste årene har vi ikke hatt den muligheten, og det er veldig rart, sier Johannes Dolven (21).

KAPTEIN: 21 år gamle Johannes Dolven. Foto: Norges Basketballforbund

Han er kapteinen for det nye herrelandslaget. 21-åringen fra Oslo spiller universitetsbasket for Barry University i Miami.

– Det er en stor ære. Det er veldig kult at de stoler på meg og at jeg får ansvaret for et helt nytt landslag, sier Dolven til NRK.

Møter USA før mesterskapet

Denne helgen har Dolven og resten av landslagstroppen ladet opp til Universiaden i Taiwan. Torsdag setter de seg på flyet østover, og allerede fredag er det kamp. Kun fire timer etter landing venter selveste USA til en treningskamp.

– En brutal start?

– Nei, det er ikke så farlig. Det er en treningskamp, og når vi først skal kastes til ulvene får vi smake det i en kamp som ikke teller. Da får vi kjent på nivået, svarer Eskeland.

ASSISTENT: Audun Eskeland er assistenttrener på landslaget. Mathias Eckhoff er sjef. Foto: Norges Basketballforbund

I gruppespillet venter Canada, Tyskland, Finland, Hongkong, og Japan.

– Det er typisk norsk å reise ned for kun å møte de beste. Jeg tenker litt annerledes. Vi skal vise at vi kan vinne kamper. Hvis vi vinner et par kamper er jeg fornøyd, sier Dolven.