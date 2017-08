Her er cuphøydepunktene

Eirik Haugstad brukte kun 11 minutter på å sende 1. divisjonslaget Jerv i ledelsen hjemme mot RBK, men serielederen i Eliteserien hevet seg og avanserte. Nok en gang ble Matthias Vilhjalmsson helten for trønderne.

I Haugesund ble det dramatisk også etter kampslutt, men Molde-spissene Fredrik Brustad og Björn Bergmann Siguradarson sørget for 2-0-seier til gjestene. I garderoben etter kampslutt fikk Haris Hajradinovic rødt kort for en hendelse på vei av gresset.

Kristiansund møter naboen Molde i kvartfinalen etter å ha slått ut overraskelseslaget i 1. divisjon, Florø, på hjemmebane. Liridon Kalludra ble matchvinner like etter pause med en lekker vipp over keeper.

I regnværet på Åråsen ble nykommer Marco Tagbajumi den store helten for LSK. Den tidligere Strømsgodset-spissen ble matchvinner da han stupte inn et Simen Kind Mikalsen-innlegg etter 57 minutter.

Odd-keeper Sondre Rossbach var uheldig og scoret to selvmål da telemarkingene røk hele 0-4 mot Sarpsborg i Østfold. Sarpsborg-juvel Krepin Diatta viste seg frem med et strålende raid som ga 3-0 etter hvilen.

Mjøndalen fra nivå to ble nok en gang for sterke for Brann som opplevde nok en nedtur på Isachsen stadion. Christian Gauseth ble matchvinner for de brune med en lekker scoring før pause.

Det blir et nytt lokaloppgjør i vest i kvartfinalen når KBK besøker Molde. Mjøndalen fikk hjemmekamp mot Sarpsborg mens LSK møter vinneren av Stabæk-AaFK på Åråsen. Rosenborg trakk hjemmekamp mot vinneren av Vålerenga-Elverum. De to siste kampene spilles torsdag.