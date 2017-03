Å avansere i sluttspillet i Mesterligaen etter å ha tapt med fire mål i første kamp har vist seg å være en umulig oppgave. Aldri tidligere hadde noen lag klart å ta seg videre fra Europas gjeveste fotballturnering med et slikt utgangspunkt – i hvert fall ikke før Barcelona slo seg løs på Camp Nou.

Neymar fulgte opp sitt fantastiske frispark i det 88. spilleminutt med å sette straffen som Luis Suárez skaffet to minutter på overtid, og i oppgjørets siste angrep kastet Sergi Roberto seg frem og satte inn 6-1, som sørget for at Barcelona er klare for kvartfinalen på utrolig vis.

– Uten tvil den beste snuoperasjonen noensinne, skrev Rio Ferdinand på Twitter.

Her er fem andre snuoperasjoner vi aldri kommer til å glemme:

Liverpool 3-3 Milan, 2005

Ingen som opplevde kampen kommer noensinne til å slette Mirakelet i Istanbul fra minnet. Kampen som hadde alt kommer for alltid til å bli husket som en av tidenes snuoperasjoner. Det så ut til at Mesterliga-finalen var avgjort da AC Milan gikk til pause med en 3-0-ledelse.

– Ved pause trodde jeg at det var umulig og at jeg skulle gråte til slutt, har Steven Gerrard uttalt i etterkant.

Men så snudde alt. Ni minutter ut i andre omgang satte Liverpool-kaptein Steven Gerrard inn reduseringen. Vladimir Smicer satte inn 2-3 kun to minutter senere, før Xabi Alonso fullførte det fantastiske comebacket fra krittmerket – alt innenfor fem minutter.

TRIUMF: John Arne Riise bommet på straffe, men kunne juble for seier i Mesterliga-finalen. Foto: THOMAS KIENZLE, Thomas Kienzle / AP

I ekstraomgangene vartet Jerzy Dudek opp med en eventyrlig redning etter et forsøk fra Andrej Sjevtsjenko, og i straffesparkkonkurransen ble polakken helt på ny. John Arne Riise bommet for Liverpool, men når Serginho skjøt over og både Pirlo og Sjevtsjenko ble stoppet av Dudek, stakk Liverpool av med seieren.

– Engelskmennene er beviset på at mirakler kan skje. Liverpool er nå mitt engelske lag. De viste meg at fotball er den vakreste sportsgrenen av alle, sa Diego Maradona, som fulgte kampen som ekspertkommentator for italienske Sky.

Manchester United 2-1 Bayern München, 1999

Sir Alex Ferguson måtte klare seg uten både Roy Keane og Paul Scholes i Champions League-finalen mot de tyske stjernene fra Bayern München, og vondt ble til verre da Mario Basler sendte tyskerne i føringen på Camp Nou etter bare seks minutter. Bayern hadde flere eventyrlige muligheter, blant annet to forsøk i aluminiumet, uten å få ballen i nettet.

Etter 67 minutter ble svenske Jesper Blomqvist erstattet av Teddy Sheringham, og i et siste desperat forsøk tok Ferguson også av storscoreren Andy Cole i det 81. minutt, og erstattet ham med en meget kjent nordmann.

På overtid sendte United opp alle mann – inkludert keeper Peter Schmeichel – på et hjørnespark. Silkefoten David Beckham slo ballen inn i feltet. Bayern klarte ikke å klarere ballen skikkelig, og Giggs fyrte av. Innbytter Teddy Sheringham stod på rett sted til rett tid, og da stod det 1-1.

HELT: Det legendariske bildet av Ole Gunnar Solskjær vil for alltid være bildet på Uniteds utrolige comeback. Foto: Johannessen, Jan

Minuttet senere fikk United et nytt hjørnespark. Denne gangen ble Schmeichel stående på egen halvdel. Beckham løftet ballen inn igjen, Sheringham steg til værs, og på bakerste stolpe slang Solskjær frem foten.

«And Solskjaer has won it!» skrek Clive Tyldesley da snuoperasjonen var et faktum.

Sir Alex Ferguson hadde sikret seg sin første triumf i Mesterligaen, og skottens første ord vil for alltid stå som et av symbolene på utrolige snuoperasjoner:

«I can't believe it, I can't believe. Football eh, bloody hell».

Manchester City 3-2 QPR, 2012

Alt så avgjort ut før den siste serierunden i 2011/12-sesongen. Manchester United hadde i løpet av fire serierunder rotet bort en ledelse på ti poeng ned til byrival Manchester City. I den siste serierunden skulle de lyseblå ta imot Queens Park Rangers, som så fortapt ut i nedrykksstriden i Premier League. Ingen forventet at QPR kunne frata Manchester City sitt første seriegull siden 1968.

Samtidig skulle United møte Sunderland på Stadium of Light. De røde fra Manchester gjorde jobben, etter at Rooney senket «The Black Cats» med en scoring etter 20 minutter.

På Etihad satte Pablo Zabaleta inn 1-0 til vertene etter 39 minutter, og da så det hele avgjort ut. Selv ikke da Djibril Cissé utlignet tre minutter etter pause, hadde noen troen på at QPR skulle holde inn. Like etterpå klarte tidligere City-spiller Joey Barton å pådra seg rødt kort etter å ha plantet albuen på Carlos Tévez, før han etter å ha mottatt det røde kortet satte kneet i låret på Sergio Agüero.

– Jeg mistet aldri hodet. Da jeg fikk det røde kortet, foreslo en av spillerne våre at jeg skulle prøve å ta med meg en av dem andre med meg, har Barton sagt i ettertid.

ELLEVILT: Det tok helt av på Etihad da Sergio Agüero satte inn målet som sikret seriemesterskapet. Foto: Jon Super / Ap

Da Jamie Mackie likevel satte inn 2-1 for QPR etter 66 minutter, begynte Manchester United-fansen så smått å håpe på et mirakel. Klokken tikket og gikk, og mens United-fansen øynet stadig mer håp, begynte City-fansen å bli frustrerte.

Flere City-fans forlot stadion i sinne flere minutter før slutt. Det angrer de nok på den dag i dag. Akkurat idet kampen ble blåst av i Sunderland, satte Edin Dzeko inn utligningen for Manchester City.

Manchester United-fansen fulgte spent med fra Nordøst-England. På tross av utligningen til Dzeko så ligagullet ut til å gå til den rød delen av Manchester. Men fem minutter på overtid stod Sergio Agüero frem for de lyseblå.

– Agüero, Agüero, Agüero!

Øyvind Alsakers kommentering av den utrolige snuoperasjon på overtid vil for alltid sitte som et traumatisk arr for norske Manchester United-tilhengere.

Deportivo La Coruña 4-0 Milan, 2004

Da regjerende mester AC Milan høvlet over de spanske gjestene på San Siro med sifrene 4-1, trodde de færreste at det var mulig for lille Deportivo La Coruña å ta seg til semifinalen i Mesterligaen for aller første gang.

Men i løpet av første omgang rant målene inn bak Milans brasilianske keeper Dida. Walter Pandiani ga vertene håp med sin scoring etter bare fem minutter, før Juan Carlos Valerón økte ledelsen til 2-0 etter 35 minutter. Like før pause satte Albert Luque inn 3-0 på Estadio de Riazor.

SJOKK: Deportivo La Coruña rystet regjerende Mesterliga-vinner AC Milan. Foto: MIGUEL RIOPA / AFP

De regjerende mesterne og storfavoritten til å vinne turneringen, med stjerner som Nesta, Maldini, Pirlo, Seedorf, Kaka og Sjevtsjenko lå plutselig an til å ryke på hodet ut av turneringen.

Italienerne forsøkte å komme tilbake i kampen, men etter 75 minutter var det i stedet Deportivo-innbytter Gonzalez Fran som økte ledelsen til 4-0. Deportivo sørget med det for det som inntil Barcelonas 6-1-triumf over PSG var den største snuoperasjonen i Mesterligaens historie.

Newcastle United 4-4 Arsenal, 2011

Newcastle levde gjennom et mareritt på lyse dagen da Arsenal gikk til pause med en 4-0-ledelse på St. James' Park. Allerede etter 42 sekunder sendte Theo Walcott gjestene i føringen. To minutter senere satt den igjen, denne gangen fra Johan Djourou, og etter 26 minutter hadde Robin van Persie økt ledelsen til 4-0 med sine to scoringer.

Fem minutter i andre omgang mistet imidlertid Abou Diaby fullstendig hodet etter å ha blitt taklet hardt av Joey Barton. Kvelertaket på engelskmannen ble belønnet med direkte rødt kort for den skadeutsatte franskmannen. Det tok likevel tid før den første reduseringen kom.

UVENTET: Ingen hadde trodd at Cheick Tioté skulle banke ballen i mål fra 25 meter. Foto: GRAHAM STUART / Afp

I det 68. spilleminutt var Joey Barton sikker fra krittmerket – opphentingen var i gang. Leon Best fikk først et mål annullert, før han senere fikk en godkjent scoring. Deretter reduserte Joey Barton nok en gang fra ellevemeteren, og plutselig var Newcastle bare ett mål bak.

Tre minutter før slutt løftet Newcastle inn et frispark fra siden. Arsenal stanget ballen unna, men i returrommet ventet en ivorianer som ikke hadde scoret for Newcastle før, og som ikke har scoret for Newcastle siden. Cheick Tioté klinket til på volley, med feil fot, og ballen smalt i nettet bak Wojciech Szczesny.