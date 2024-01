– Ja, for å si det enkelt. Så synes jeg i hvert fall ikke det var ufortjent, for å si det sånn. Og jeg tror alle liker å bli verdsatt for det man gjør. Det er vel menneskelig, sa Besseberg under utspørringen fra aktor Marianne Djupesland i retten torsdag.

Spørsmålet dreide seg da om Besseberg syns han fortjente den dyre Omega-klokken, som han fikk fra direktøren i det russiske skiskytterforbundet under VM i Khanty-Mansijsk i 2011.

Økokrims verdivurdering har vist at klokken er verdt 195.000 kroner.

Anders Besseberg er tiltalt for grov korrupsjon, men erkjenner ikke straffskyld etter tiltalen. I den står anklager om tjenester og gaver fra russere sentralt.

Klokken av merket Omega er en av ti punkter som utgjør grunnlaget for at Besseberg er tiltalt.

Gaveeske

NRK har tidligere publisert et bilde av at Besseberg står med en gaveeske i hånden under et arrangement under VM i 2011. I bakgrunnen står nettopp Kushchenko. Besseberg har før rettssaken ikke svart på våre spørsmål om innholdet i gaveeksen. I retten har han bekreftet at gaven inneholdt den omtalte Omega-klokken.

Han fortalte i retten at han senere ved en tilfeldighet oppdaget prisen på en lik klokke på en flyplass. Den var priset til 20.000 euro. Han var klar på at han ikke hadde anelse om klokkens verdi før dette.

Han sa han derfor flere måneder senere oppsøkte Kushchenko, som også var en del av hans styre i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU). Der var Besseberg president i 25 år.

– Jeg sa at denne kan jeg ikke ta imot, sa Besseberg.

Besseberg med en russisk myndighetsperson på samme arrangement der han fikk en Omega-klokke verdt 195.000 kroner Foto: NordicFocus

Russeren hadde da først bekreftet at klokken var av ekte gull.

– Så sa han er det noen som fortjener en slik gave, så er det deg, ut fra alt det du har gjort for skiskytinga, jeg tror han sa i 20 år eller noe sånt, fortsatte Besseberg.

Deretter hadde direktøren i det russiske skiskytterforbundet ifølge Besseberg fortalt ham at dette var en personlig gave fra ham.

Dette er klokken Besseberg fikk av Kushchenko. Bildet har NRK fått tillatelse til å bruke. Foto: Økokrim

– Jeg sa ikke det til ham, men jeg tenkte jo mitt. At ja, det er jo kanskje ikke så helt urettferdig ut fra alt jeg har gjort, at jeg har fått en skikkelig gave, fortalte Besseberg.

Han hadde på den tiden 15.000 euro i årlig godtgjørelse for vervet som president i IBU.

Selv om han anså det som en for dyr gave forklarte Besseberg i retten at han tror han aldri rapporterte inn klokken til sin generalsekretær og beholdt klokken.

– Jeg tenkte overhodet ikke i de baner. Og jeg spurte heller aldri noen andre som noen ganger fikk gaver, sa Besseberg da han ble grillet om luksusgaven.

Anders Besseberg med gaven han fikk av den russiske skiskytterdirektøren Sergej Kuhschenko (i midten) under VM i Khanty-Mansijsk i 2011. Til høyre tidligere generalsekretær i IBU Nicole Resch. Besseberg har bekreftet at gaven på bildet inneholdt den omtalte Omega-klokken. Foto: NordicFocus

Da aktor spurte om Bessebergs skepsis til å motta en så dyr gave skyldtes tanken på etiske regelverk svarte Besseberg:

– Nei, det tenkte jeg ikke på. Jeg bare syntes det var en for dyr gave å få.

– Så du synes det var helt greit i forhold til det, spurte aktor.

– Ja, som jeg sa og som jeg har sagt i min frie forklaring. Jeg tenkte at ja, han har jo egentlig rett i det. Jeg har virkelig gjort en bra jobb for skiskyting. Jeg var fornøyd med meg selv. Det sier jeg rett ut, sa Besseberg.

Da aktor påpekte om ikke den dyre gaven fra direktøren for det russiske skiskytterforbundet kunne påvirke hans habilitet overfor det russiske forbundet svarte Besseberg.

– Nei, det vil jeg ikke si.

Aktor Marianne Djupesland i Økokrim i Buskerud Tingrett. Foto: Gorm Kallestad / NTB

– Åpenhet er nøkkelen

Ved flere anledninger beklaget Besseberg i løpet av rettsdagen på ulike ting.

– Jeg kan gjerne tilføye at jeg kanskje ikke burde ha gjort det og tenkt på etiske retningslinjer, selv om det ikke var noen grenser oppad eller nedad for hvilke gaver du kunne motta. Vi hadde jo ikke noen sånne regler, sa Besseberg.

Leder for Biathlon Ingegrity Unit (BIU), Greg McKenna, har tidligere forklart NRK hvordan systemet med gaver for skiskyttertoppene fungerer i dag. BIU er den uavhengige enheten som nå er opprettet for blant annet å etterforske brudd på interne regler i skiskyting.

– Åpenhet er nøkkelen. Vær ærlig om det. Nå har vi et system der det er slik at dersom en tjenestemann blir kontaktet eller gitt en gave, så sender de en e-post til meg som leder av BIU og sier at jeg har fått denne pennen. Ofte er det små ting, men da er det rapportert, sa McKenna til NRK i høst.

– Hundretalls gaver

Besseberg fortalte videre at han hadde mottatt en rekke gaver opp gjennom årene som president. Han fortalte også at det ikke var vanlig å høre med andre styremedlemmer i IBU om hva de hadde fått i gaver.

– Jeg har lært at jeg skal ta vare gavene jeg har fått enten den er liten eller stor. Det ligger hundretalls slike gaver nede i det bryggerhusrommet mitt, forklarte Anders Besseberg .

Tiltalebeslutning mot Anders Besseberg Ekspander/minimer faktaboks Statsadvokatene ved Økokrim setter Herved Anders Besseberg (...) under tiltale ved Buskerud tingrett for overtredelse av: for perioden frem til 01.10.2015: straffeloven (1902) § 276 b første ledd, jf. annet ledd, jf. § 276 a første ledd bokstav a for seg eller andre å ha krevd, mottatt eller akseptert et tilbud om utilbørlig fordel i anledning av stilling, verv eller oppdrag, herunder også i utlandet. Korrupsjonen ansees som grov bant annet fordi den er forøvd ved brudd på den særlige tillit som følger hans verv eller oppdrag og fordi den har gitt betydelig økonomisk fordel, og for perioden etter 01.10.2015: straffeloven (2005) § 388, jf. § 387 første ledd bokstav a, jf. annet ledd for å ha for seg eller andre krevd, mottatt eller akseptert et tilbud om en utilbørlig fordel i anledning av utøvelsen av stilling, verv eller utføringen av oppdrag. Med stilling, verv eller oppdrag menes også stilling, verv eller oppdrag i utlandet. Korrupsjonen er grov fordi det særlig legges vekt på at handlingen er forøvd ved brudd på den særlige tillit som følger med hans stilling, verv eller oppdrag, og fordi den har hatt til følge betydelig økonomisk fordel. Grunnlag: Mens Besseberg hadde bopel i Vestfossen i Norge og i sammenheng med hans verv som president i Det internasjonale skiskytterforbundet (The International Biathlon Union (IBU)) krevde, aksepterte eller mottok han i perioden 2009 - 2018 følgende goder: En gang i 2011, trolig i forbindelse med styremøte nr 100 i IBU i mars 2011 i Khanty-Mansiysk i Russland fikk han en klokke av typen Omega (farge kobber/sort) fra en myndighetsperson innen russisk skiskyting. Verdien av klokken var ca NOK 195 000,-

En gang trolig i april 2013, og forut for vinter-OL i Sotsji i Russland i 2014, aksepterte han tilbud om en prostituert som ble skaffet ham av fra en myndighetsperson innen russisk skiskyting. Dette skjedde sannsynligvis i tilknytning til et showrenn i skiskyting i Moskva.



En gang trolig i 2013, og under et arrangement for skiskyting i Russland, mottok han en Hublot klokke av en russisk myndighetsperson i Ugra-regionen. Klokken var verdt ca NOK 70 000,-

I april 2013 i forbindelse med en reise til Tjumen i Russland ble han av russiske myndighetspersoner påspandert opphold og jakt- og fisketur ved et jakt-resort, dit han ble bragt i helikopter. Under oppholdet ble det jaktet på elg, villsvin og hjort.

I 2014 under avslutningen av verdenscupen i skiskyting i Holmenkollen i Norge mottok han en klokke av typen Ulysses Nardin (farge: sort m/skinnrem) av en myndighetsperson innen russisk skiskyting. Verdien av klokken var ca NOK 78 000,-

I oktober 2015 ble han av en myndigehtsperson i Tjumen i Russland, påspandert en jakttur til Tjumen. Besseberg mottok også gratis et trofé etter felling av en maralhjort.

I perioden 2015 til 2018 aksepterte Besseberg ved flere anledninger tilbud om prostituerte organisert og tilbudt ham av myndighetspersoner knyttet til russisk skiskyting. Samværet med en kvinne over flere dager og netter ble tilrettelagt for ham av slike personer ved minst to anledninger, dvs. trolig i mars 2016 i Khanty-Mansijsk i Russland i forbindelse med et IBU verdenscuparrangement, og i mars 2018 i Tjumen i Russland i forbindelse med IBU verdenscupavslutningen.

I mars 2018 i anledning opphold i Tjumen i Russland ble Besseberg påspandert av russiske myndighetspersoner jakt- og fisketur med overnatting og bevertning på et jaktresort i Russland. Under turen felte Besseberg maralhjort og villsvin.

I perioden 2009 - 2018 hadde Besseberg en stående avtale om å delta på jaktturer med eier og daglig leder i selskapet APF Marketing Services GmbH (heretter "APF"), som senere var konsulent for Infront Austria GmbH (heretter "Infront") og medlem av Infronts rådgivende organ. Jaktopphold og jakttrofeer var gratis for Besseberg og ble bekostet av vedkommende, dennes selskap eller av Infront. Jakten fant sted jevnlig én til tre ganger pr. år i Østerrike og/eller Tsjekkia på eksklusive jaktområder. Vanligvis mottok Besseberg også trofeer av dyrene han felte. APF og senere Infront hadde i denne perioden avtaler med IBU om markedsførings- og sponsorrettigheter til IBU skiskytingsarrangementer eller var i forhandlinger med IBU om slike avtaler, som Besseberg godkjente/signerte i egenskap av president i IBU.

I perioden 2011 - 2018 ved sin bopel i Norge disponerte Besseberg privat en bil av typen BMW X5 som Infront dekket leasingkostnadene for. Verdien av dette utgjorde ca. NOK 850 000. Fordelene anses som utilbørlige, og overtredelsen anses som grov, særlig pga av verdien, fordi det var manglende åpenhet om godene han mottok, fordi Besseberg ved å ta imot godene brøt den tillit som fulgte hans verv i IBU, fordi han handlet i strid med IBUs retningslinjer og fordi han i kraft av sin rolle i IBU hadde mulighet til å påvirke avgjørelser av betydning for russisk skiskyting og for APF/Infront. Påstand om inndragning, jf. straffeloven §§ 67 og 69, jf. § 75, forbeholdes nedlagt.

Han fortalte at han stadig vekk fikk gaver og at det spesielt var ekstra etter at han hadde fylt runde årstall.

Men klokker er ifølge ham selv ikke hans interesse.

Han fortalte i retten at det ligger igjen 30–40 klokker foran en bokhylle i bryggerhuset, som etterforskerne ikke var interessert i.

– Den eneste gangen jeg har følt en bestikkelse av meg var det Tikhonov gjorde oppe i Holmenkollen i 2014, sa Besseberg om en episode med den tidligere russiske skiskyttertoppen Aleksander Tikhonov.

Ifølge Bessebberg skal russeren ha forsøkt å overrekke en Ulysses Nardin-klokke under en middag. Besseberg sier han avslo bestemt å ta imot klokken, noe som medførte at Tikhonov ble sint. Han mener han aldri har godtatt å ta imot klokken fra Tikhonov.