Her er årsaken til Guardiolas store hodebry

Det virker stort sett som Pep Guardiola ønsker risikabel festfotball fremfor defensiv stabilitet.

Da Manchester City møtte Monaco i mesterligaens åttedelsfinale onsdag, var det ikke snakk om å forsvare 5-3-resultatet fra første runde.

– Vi flyr ut til Monaco for å score så mange mål som mulig, sa Guardiola.

City ble deretter overkjørt før pause, tapte 3-1 og røk ut. I Premier League har de sluppet inn åtte mål mer enn tittelrivaler som, for eksempel, Chelsea.

TRØBLET: Manchester City-stopper John Stones. Foto: OLI SCARFF / AFP

Forsvarsspillet har vært et rot, og flere har skyldt på Guardiolas idealistiske spillestil. Paradokset er imidlertid at treneren pleier å ha en utmerket defensiv statistikk.

Det er kun i City at forsvaret ikke har fungert. Og årsakene handler om langt mer enn svake spillere.

Forsvarskongen

Det er nemlig ikke så enkelt som å kalle Guardiola en smågal romantiker som kaster alle mann i angrep. Lagene hans har ballen mye, presser hardt og står høyt – men det ligger alltid organisering i bunn.

Faktisk har Guardiola hatt det tetteste forsvaret i alle sine syv sesonger som trener.

Ser man på Barça, slapp de inn 35, 24, 21 og 29 mål i La Liga mellom 2008 og 2012 (La Liga har 38 kamper per sesong).

Bayern München slapp inn 23, 18 og 17 mål i Bundesliga mellom 2013 og 2016 (34 kamper).

Dette er råsterke tall. Sistnevnte sesong ga Bayern et snitt på 0,5 baklengs per kamp; det er rekord i Bundesliga.

Og det er ikke langt unna La Liga-rekorden på 0,47, som Atlético Madrid tangerte i fjor, og dermed tålte sammenligning med noen av tidenes beste forsvarslag.

Kjøp til besvær

En klar faktor her er at Guardiola alltid har trent gode spillere. Men det er umulig å oppnå en slik suverenitet uten solid defensiv organisering.

Derfor er det overraskende at City er såpass sårbare. En svakere stall gjør det logisk at noe av soliditeten har forsvunnet, men likevel: Metodene er de samme.

Så hva er årsaken?

Man kan begynne med keeperne. Claudio Bravo, som Guardiola hentet fra Barça forrige sommer, har stoppet en av de laveste andelene skudd i Premier League. Willy Caballero har siden tatt plassen og spilt bedre, men heller ikke han er av øverste klasse.

FØRSTEKEEPER: Willy Caballero har tatt plassen fra Claudio Bravo, men argentineren har slitt med å holde buret rent. Foto: Andrew Couldridge / Reuters

Forsvaret trenger store utskiftninger. Engelsk presse hevder at mellom 15 og 18 spillere står i fare for å bli kastet ut i sommer, blant andre Pablo Zabaleta, Gaël Clichy, Bacary Sagna og Vincent Kompany, som alle er over 30 år, og som ikke har blitt tilbudt nye kontrakter.

Dette er den enkleste konklusjonen, og her må Guardiola ta kritikk for sine kjøp.

Men det finnes ytterlige faktorer.

Guardiolas soner

Sårbarheten henger nemlig sammen med Guardiolas taktiske system som helhet, da forsvaret og angrepet i stor grad er bundet opp mot hverandre.

– Jo bedre vi angriper, desto bedre forsvarer vi oss, sier Guardiola.

Dette handler ikke bare om å trille ball slik at motstanderen ikke får tak i den. Guardiola baserer sin spillestil på et komplekst konsept som heter juego de posición – «posisjoneringsspill».

Det handler i grove trekk om å skape overtall i ulike soner, slik at man kan tre pasninger gjennom ledd til umarkerte spillere.

Her inntar spillerne bestemte soner. Det er for eksempel sjelden å se en høyrekant løpe over på venstre side. Om én spiller skjærer innover, er det ofte en annen som tar plassen hans. Målet er at laget alltid skal ha spillere jevnt fordelt utover banen; at alle sonene dekkes.

Og det er her den defensive effekten trer i kraft.

Trengte ikke forsvare seg

For siden hver spiller dekker en bestemt sone i angrep, gjør de det samme i forsvar. Alle har et bestemt område hvor de skal jage ballen. Dette gjør den defensive omstillingen minimal, fordi lagstrukturen allerede har blitt forberedt i den offensive fasen. Det finnes ingen hull i laget som motstanderen kan utnytte umiddelbart.

Altså er posisjoneringsspillet både offensivt og defensivt. Alt henger sammen.

Både Barça og Bayern mestret dette: De var klare til å presse umiddelbart. Den statistiske profilen til Bayern gjenspeilte er lag som knapt gjorde en klarering eller takling, fordi de vant ballen tilbake så kjapt. Når Guardiolas system fungerer, trenger laget i praksis ikke å forsvare seg.

Så selvsagt ønsker Guardiola å innføre dette i City. Forsvaret har slitt til nå, men om systemet fungerer, skal de ha langt mindre å gjøre enn det de har hatt.

Og mye av ansvaret for å få dette til ligger hos spillerne lenger fremme i banen.

Defensiv spisskompetanse

City mangler nemlig mye her. De presser ikke like effektivt som Barça og Bayern; strukturen og disiplinen er ikke like god. Ofte blir spillere driblet vekk høyt i banen.

Kun to lag i Premier League har blitt driblet forbi oftere enn City.

Dette forklarer delvis hvorfor Guardiola vraket Sergio Agüero til fordel for Gabriel Jesus i februar. Brasilianerens løpskraft forbedret City i gjenvinningsfasen.

Generelt sett vil det ta tid å forbedre posisjoneringsspillet. Citys stall er mindre rustet til å oppfylle de enorme taktiske og tekniske kravene, og i tillegg fantes det ingen kultur for posisjoneringsspill fra før av i klubben, slik det gjorde i Barça, og til en viss grad i Bayern.

Samtidig vil fremgang være logisk. Både Barça og Bayern slapp inn stadig færre mål i sine første tre år under Guardiola.

Handler om kollektivet

Disse faktorene antyder altså at Citys sårbarhet handler om en mer kollektiv prosess. Dette gjelder til en hvis grad alle lag, men spesielt City, siden Guardiola baserer så mye av den defensive slagplanen på den offensive.

Det blir med andre ord for enkelt å bare peke på forsvarsfireren når man skal finne syndebukker.

På et visst nivå har systemet allerede gitt resultater. City har sluppet til 7,9 skudd per ligakamp, som er ligaens laveste snitt, og som ligger kun 0,4 unna Bayerns i de to siste årene under Guardiola. Citys problem er imidlertid at sjansene de slipper til er gigantiske.

Dette må åpenbart fikses, og nye forsvarsspillere vil utvilsomt hentes inn i sommer.

Men det blir vel så viktig å finjustere lagets posisjonering som helhet.