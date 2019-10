Her drar Iuel for å redde rekorden

Amalie Iuel og trener Leif Olav Alnes er nå på vei til en dopingkontroll i Doha for å få godkjent Iuels norske rekord fra onsdag.

Årsaken er at Iuel ikke ble dopingtestet etter den norske rekorden på 400 m hekk onsdag kveld, og for at en rekord skal godkjennes må utøveren dopingtestes innen 24 timer.

– Det måtte enten skje i går kveld eller i formiddag, sier Alnes.

NRK møter han og Iuel på vei ut av utøverhotellet torsdag formiddag, kun timer før Amalie Iuel skal løpe sitt viktigste løp i karrieren; VM-semifinale på 400 m hekk.

– En ekstra oppgave på en viktig dag?

– Ja, det må gjøres, sier Alnes.

Iuels VM-semifinale går fem over åtte torsdag kveld.

– Så at det kunne skje

Iuel norske rekord, i forsøket var på 54.72.

– Jeg skjønte at det ville bli en god tid, og begynte nesten å smile for meg selv på innsiden allerede før jeg kom i mål. Det var veldig gøy å se det 54-tallet, sa hun etter løpet.

Alnes sier han ikke var veldig overrasket da den norske rekorden kom onsdag.

– Jeg har sett på trening at det kunne skje, sier han.

Men treneren tror det blir vanskelig å senke den ytterligere torsdag.

– Det blir vanskelig, men det er flott at hun når et nytt nivå så får vi se om vi klarer å etablere det til å bli stabilt.

– Dette blir som å løpe Diamond League to dager etter hverandre, sier treneren.