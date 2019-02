Det gikk et gisp gjennom de litt over 300 fremmøtte i Bergiselbakken i Innsbruck da Norges VM-debutant deiset inn i reklameveggen.

Også speakertjenesten reagerte med et «oi» da Markeng fikk et ublidt møte med reklameveggen og krasjlandet i TV-sonen.

– Han glemmer ikke VM-debuten, utbrøt hopplandslagets kommunikasjonssjef Steinar Bjerkmann etter den brutale krasjen.

VITNE: – Det første jeg tenkte var egentlig «faen, hva skjer nå?», sier hopplandslagets kommunikasjonssjef Steinar Bjerkmann. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

– Han fikk problemer med å bremse og det gikk litt fortere enn han trodde. Han så på dem som hadde hoppet før og smalt rett i reklameveggen og inn i TV-sonen.

– Vi fikk raskt beskjed om at alt er OK, sier Bjerkmann og fortsetter:

– Det kom medisinsk personell, og de fikk bare beskjed av Thomas at det ikke var grunn til å bekymre seg. Så nå tar vi en sjekk av utstyret før han setter utfor igjen. Alt er bra med gutten og det er det viktigste.

Ikke første gang

Det er ikke første gang at en hopper får et særdeles ublidt møte med reklameplakatene i Bergiselbakken i Innsbruck.

Under en treningsomgang under hoppuka for knappe to måneder siden, var det Sabirzhan Muminov som hadde for høy fart etter et hopp.

Da han kom opp på andre siden av bakken smalt hopperen fra Kasakhstan i reklameplakatene og slo kollbøtte over reklameskiltene.

INSPISERTE BAKKEN FØR TRENING: De norske hopperne gjennomførte sine første hopp i Bergisel-bakken onsdag. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

– Det virker som at den veggen kommer litt overraskende på dem som ikke har hoppet så mye her. Det kan være litt utfordrende hvis man ikke vet at det er litt bratt der og får litt fart, men nå vet han det i hvert fall, sier lagkamerat Andreas Stjernen.

– Er det ikke dere som skulle fortalt forberedt ham og fortalt om dette?

– Jo, men jeg regner med at han har sett kasakhstaneren i hoppuka da. Jeg spurte han om han hadde hoppet her før og det hadde han, så da regnet jeg med at han visste det, sier Stjernen om Markeng.

Mesterskapsdebutant

Markeng ble mandag tatt ut i VM-troppen på bekostning av mer rutinerte Anders Fannemel.

– Han har prestert på et veldig godt nivå i de to siste rennene vi hadde nå i Willingen. Han er med for første gang og klarer å vise gode hopp på et bedre nivå enn Fannemel, sa landslagssjef Alexander Stöckl til NRK da VM-uttaket ble presentert.