Her debuterer Ødegaard

Martin Ødegaard kom inn ett minutt før full tid og fikk sin debut for Heerenveen lørdag kveld. Hjemmelaget ledet 2-0 over Den Haag, og 18-åringen fikk til sammen tre minutter på banen – uten at stortalentet rakk å markere seg. Med seieren holder Heerenveen 4.-plassen i Æresdivisjon.