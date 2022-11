Iran tapte 2–6 mot England i sin første VM-kamp på mandag.

Men allerede før avspark markerte de iranske spillerne seg.

TAUSE: Ingen av de iranske spillerne sang med på nasjonalsangen. Foto: FADEL SENNA / AFP

Sensurert av statlig TV

De iranske spillerne forble tause under nasjonalsangen i Doha. Da valgte iransk statlig TV å sensurere bildene, det melder iranintl.com.

– De (regimet, journ.anm.) er åpenbart ikke fornøyd med det, hvis de opplever at det er en demonstrasjon mot det som foregår der, mener NRKs fotballekspert Tete Lidbom.

KVINNE, LIV, FRIHET: Iranske supportere markerte seg tydelig på tribunen. Foto: FADEL SENNA / AFP

Etter Mahsa «Jina» Aminis død i moralpolitiets varetekt etter å angivelig ha brukt hijaben feil, har demonstrasjoner rast mot regimet i Iran. Flere hundre demonstranter har mistet livet og tusenvis er pågrepet av styresmaktene. Særlig de kurdiske områdene er hardt rammet.

«Moralløs» og «æreløs» ropte supporterne fra tribunen under kampen, mens de holdt opp et flagg med påskriften «kvinne, liv, frihet», som er et slagord brukt i demonstrasjonene i Iran.

– Vi er alle triste fordi folket vårt blir drept i Iran, men vi er alle stolte av laget vårt fordi de ikke har sunget nasjonalsangen. Fordi det ikke er vår nasjonalsang, det er bare for regimet, sa en iransk fan til Reuters.

– De står på kvinners side

– Det er vanskelig for oss å sette oss virkelig inn i det. De som kjenner på en nasjonalfølelse vil kanskje ha et tydeligere forhold til at det er sterk protest mot det regimet som er der, sier NRKs VM-ekspert Kristoffer Løkberg.

– Jeg føler det er et signal på at de som spillere og lag ikke representerer det regimet, og at de står på kvinners side. Det er nok mektig nok det å bruke åpningskampen sin i VM til det. Det er kanskje vanskelig for dem å gjøre så mye mer akkurat i nåsituasjonen. De ønsker å få folket bak seg, mens de ikke er så opptatt av regimet, fortsetter han.

RØRT: En kvinnelig supporter gråt under nasjonalsangen. Foto: NRK

Lidbom er enig med sin kollega:

– Før kampen ble blåst i gang, så viser de iranske spillerne at de har lyst til å belyse det som foregår i Iran og demonstrasjonene der, ved å ikke synge. Det viser seg å være en ganske kraftig demonstrasjon de har gjort her. Det er noe som lar seg høre. Mange iranske stemmer har satt pris på den handlingen de gjør her.

Tidligere på mandag ble det klart at de syv europeiske landslagene som sto bak «OneLove»-kampanjen ikke ville stille med kapteinsbindet med samme påskrift i frykt for sportslige sanksjoner fra Fifa.

– Det er tøffere det de spillerne gjør her. De får ikke noe gult kort her, men det kan få andre konsekvenser. Det viser at de står støtt med landet sitt, mener Lidbom.

BUET: Fansen viste sin avsky mot det iranske regimet ved å bue under nasjonalsangen. Foto: Alessandra Tarantino / AP

– Alt vi har, har vi fra vårt folk

Under søndagens pressekonferanse uttalte forsvarsspiller Ehsan Hajisafi at laget ville dedikere sin innsats i VM til folket.

– Alt vi har, har vi fra vårt folk, sa Hajisafi som kondolerte til sørgende iranske familier som har mistet sine nære i demonstrasjoner.

– Vi er her for å jobbe hardt, kjempe og gjøre vårt best på banen, score og dedikere det til det sørgende folket i Iran. Jeg håper situasjonen går i den retningen som folket vil ha og at alle skal føle seg lykkelige, avsluttet 32-åringen.

Ikke alle de iranske spillerne har uttalt seg like kritisk. På fredag unngikk spillerne Karim Ansarifard og Morteza Pouraliganji å svare på spørsmål ​​om solidaritet med kvinner i Iran, mens midtbanespiller Alireza Jahanbakhsh, fra den nederlandske klubben Feyenoord Rotterdam, antydet at slike spørsmål var et knep for å distrahere laget.

Ønsket ikke å se sitt eget landslag i VM

Forrige uke meldte NRK at flere iranske fotball-profiler ikke ville se hjemlandet i VM.

– Hvordan kan jeg se fotball når naboen min, broren min, landsmannen og landskvinna ikke har det bra, sa den tidligere Iran-treneren Jalal Talebi, ifølge New York Times.

Tidligere Mjøndalen-keeper Sosha Makani sa følgende til NRK:

– Jeg har ingen kommentar om laget, siden det er regjeringa sitt lag, og ikke folkets. Jeg synes den islamske republikkens fotballag ikke fortjener å være med i VM, de kan byttes ut med enten Ukraina eller Italia.