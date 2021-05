På papiret virket det meste kanskje åpenbart før dagens match mellom Vålerenga og Kristiansund.

Oslo-laget nevnes som en av kandidatene til å vinne Eliteserien, mens Kristiansund hadde gått tre treningskamper og to eliteseriekamper uten å score før dagens oppgjør.

Det var derfor neppe mange som hadde satt huset sitt på seier til bortelaget i Oslo.

Så feil kan man ta.

Kristiansund vant nemlig 2–1 etter scoringer fra Snorre Strand Nilsen like før pause og Dan Peter Ulvestad ti minutter etter hvilen.

JUBEL: Kristiansund slo tilbake med seier i Oslo etter en tøff start på sesongen. Foto: Torstein Bøe / NTB

Sjansesløseri

Kristiansund var solide og slapp Vålerenga til få muligheter før pause, men i 2. omgang burde Vålerenga ha scoret flere enn Vidar Örn Kjartansons redusering på overtid.

Dag-Eilev Fagermos gutter dominerte stort, men sløste med sjansene. Sløseri er også en mulig beskrivelse av Aron Dønnums svake straffespark som ble reddet av Sean McDermott etter en snau times spill.

Straffesparket var svakt satt av kampens beste spiller, men det var et problem:

Kristiansund-keeper McDermot sto godt utenfor linja da Dønnum skjøt. Straffesparket skulle etter regelverket dermed ha vært tatt om igjen.

TUNG DAG: Aron Dønnum spilte en strålende kamp mot KBK, men straffebommen hans ble avgjørende. Foto: Torstein Bøe / NTB

KBK-keeperen har denne utradisjonelle reaksjonen på situasjonen etter matchen:

– For å være ærlig, så fokuserer jeg hundre prosent på Jesus. Det er det jeg gjør, sier McDermott til NRK.

– Du takket gud for at du reddet?

– Ja.

– Visste du at du var utenfor streken?

– Nei, jeg la ikke merke til det selv. Når han stopper opp, så stopper jeg i min bevegelse. Så blir det som det blir. Det var ikke bevisst i det hele tatt.

STOPPET STRAFFEN: Her stopper Sean McDermott straffen fra Aron Dønnum med foten. Foto: Torstein Bøe / NTB

Verken hoveddommer Svein Oddvar Moen eller assistentdommeren, som sto på linja og burde ha fått med seg McDermotts regelbrudd, så at keeperen sto over linja.

Aron Dønnum er tydelig på at han mener dommerfeilen ble avgjørende og at straffen burde ha vært tatt igjen.

– Jeg har tatt bedre straffer. Jeg ser at han er på vei til høyre, så jeg prøver egentlig å sette den til venstre for ham, men så blir det litt for mye midt på. Og han greier å legge inn en fot. Det er kanskje den meteren han tar ut der som gjør at straffen ikke går inn, sier han til NRK.

– Elendig

– Han står 40 centimeter utenfor streken med begge beina. Elendig dømt, men også et elendig straffespark og et elendig forsøk på returen. Så tre elendige prestasjoner på kort tid. En av dommer, to av Dønnum, sa TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen under kanalens livesending.

KLAR PÅ FEIL: NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp er tydelig på at straffen skulle vært tatt om igjen. Foto: NRK

Heller ikke NRKs ekspert Carl-Erik Torp er nevneverdig imponert over dømmingen.

– Det skal selvsagt være en ny straffe når han gå ut for tidlig. Det der er noe dommerne ikke alltid er like flinke til å følge med på. Assistentdommeren har egentlig bare to oppgaver der: Passe på om ballen går over linja eller ikke og passe på at keeperen ikke står over linja og gjør målet mindre. Det bør ikke være så mye å holde styr på, sier Torp.

– Dette er noe vi ser av og til, men ingen er feilfrie. Det var jo en dårlig straffe også, sier Torp.

Vålerenga-sjef Dag-Eilev Fagermo hisser seg ikke nevneverdig opp over situasjonen. Han virker mer opptatt av at laget hans hadde levert en svak prestasjon.

FIKK INNRØMMELSE: Dag-Eilev Fagermo sier at han fikk en innrømmelse av dommerteamet etter matchen. Foto: Torstein Bøe / NTB

– Jeg har snakket med dommere og de innrømmer det selv, sier Fagermo til NRK.

– Det er ikke noen tvil om det. Det skjer at dommerne gjør feil. Det er greit, men jeg synes den er verre den tidligere i kampen, da de dømmer offside for noe som ikke er offside, legger han til