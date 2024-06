Her brekker Guttormsens stav i fire biter: – Det ble helt svart

Den OL-klare stavhopperen gikk forsiktig inn for å kontrollere over 5.17 i første hopp under en konkurranse i polske Poznan søndag, men i stedet ble det riv.

Han valgte derfor å bytte til en annen stav, men da gikk det galt.

– Den staven ble altfor myk og knakk i fire biter. Jeg lander vel sånn ... eller jeg vet ikke helt for det ble helt svart – men jeg landet vel fint på matta og alt gikk heldigvis bra, forteller Guttormsen til NRK.

25-åringen landet på ryggen på matta, men det er mye krefter i sving når en stav knekker. Den største faren er å bli skadet etter å ha blitt truffet av en del.

– Etter at man lander blir man stappfull av adrenalin og prøver bare å finne ut hvordan det gikk, hvordan man kjenner seg og hva skjedde egentlig, sier Guttormsen.

Vondt i hånda

Han flytta lista opp til 5.41, men utsatte de to siste forsøkene for å roe seg ned.

EN STØKK: Sondre Guttormsen slapp unna med vondt i hånda.

– Jeg fikk litt vondt i hånda, men jeg iset den ned og prøvde å fortsette og hoppe, men jeg var litt mentalt utladet og litt satt ut på en måte, forklarer han.

Siden forsøkene var mislykkede, ble Guttormsen stående uten resultat i konkurransen. Far og trener Atle Guttormsen var ikke til stede i Polen, men fulgte spent med fra Norge.

– Han sendte meg melding, for han er klar over at pappa kan bli lett stressa. «Brakk stav, men alt er bra», stod det. At staven knekker skjer sjelden. Nå har Sondre hoppet i mange år og det er kanskje femte gangen den knekker, sier Atle Guttormsen.

– Det er definitivt litt vondt i dag, men det går nok over etter et par dager, sier Sondre Guttormsen dagen derpå.

OL-selvtillit

SKUFFET: Til tross for å ha satt norsk rekord med seks meter forrige sesong, klarte ikke Guttormsen å ta seg til stavfinalen i VM i Budapest i fjor. Foto: NTB

Den USA-baserte utøveren har hatt et svært trøblete sesong. Allerede i fjor høst slet han med en vond akilles, og da han skulle starte innendørssesongen i februar, slo han opp igjen skaden. Han rakk å gjøre to stevner utendørs, men like før han skulle dra til Diamond League-åpningen i Kina i april, fikk Guttormsen en strekk på fremsiden av låret.

– Nå har det vel gått litt over to måneder, men det kjennes bra, selv om man alltid er redd når man har hatt en sånn skade, at man skal bli skadet på nytt. Jeg har vært flink og vært tålmodig, brukt tiden og stått over noen stevner. Jeg har fått trent veldig bra de siste månedene egentlig, sier han.

Guttormsen trakk seg fra EM i Roma, men testet seg i polske Bydgoszcz onsdag forrige uke. Der ble han stående med 5.45 som resultat. Lillebror Simen ble nummer fire etter å ha kommet seg over 5.65 i andre forsøk. Med det er også han inne på OL-rankingen.

DUO: Sondre Guttormsen fulgte opp broren Simen i en trenerrolle under Bislett Games. Foto: NTB

Og til tross for en vanskelig sesong, har Sondre Guttormsen ganske god selvtillit før lekene i Paris om en drøy måned.

– Det er litt vanskelig å si, men jeg tror at om det går bra de neste ukene så er jeg en av dem jeg mener kan kjempe om medaljene. Selv om jeg ikke har hoppet stevner eller høyt på et år, så mener jeg fortsatt at jeg kan kjempe om medaljer.