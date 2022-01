Her blir Weng satt ut og preget av russerrivalens tråkking på skiene

For etter den bunnsolide andreplassen i tourens nest siste konkurranse, avslører hun overfor NRK at det oppstod en hendelse på den aller siste runden. Mellom Weng selv og hun som til slutt vant: Natalia Neprjajeva.

– Hun gikk på skiene mine opp bakken slik at jeg ikke fikk feste, sier Weng.

TV-bildene viser at 30-åringen må snu seg tilbake og gi klar beskjed til sin russiske rival.

– Jeg var egentlig ikke irritert, men det er sånn som skjer av og til. Men jeg ble satt ut. Jeg fikk ikke sparket fra. Det var kjedelig bare. Da var det greit å la henne gå forbi og ta ryggen hennes.

GA ALT: Heidi Weng, her i mål på andreplass under 10 kilometer fellesstart i klassisk i Val di Fiemme mandag. Foto: Terje Pedersen / NTB

Da det hele skulle avgjøres i den siste bakken før innkjøringen til stadion merket Weng at hun ikke hadde sjanse til å følge Neprjajeva. Hun visste at den russiske rivalen ville være sterk og klarte ikke å ta ryggen hennes.

– Jeg hadde ikke mye å gå med. Jeg er fornøyd med å havne på pallen i dag, sier Weng, som henviste Krista Pärmäkoski til tredjeplassen.

Drømmedag: Fra 11. til femteplass

For Weng ble det uansett en kjempedag i solskinnet i Val di Fiemme. Etter å ha ligget på en 11. plass i sammendraget, godt over minuttet bak en rekke sterke navn, var hun ikke bare avhengig av et godt resultat selv. Men også at andre mislyktes.

Man kan si det nesten ble fullklaff.

For Jessica Diggins, Tatjana Sorina og Kerttu Niskanen tapte alle stort til dagens seks beste.

BLYTUNG DAG: For Jessica Diggins, her under en tidligere Tour de Ski-etappe. Foto: Terje Pedersen / NTB

Dermed er Weng nå plutselig oppe på en femteplass i sammendraget. Det skiller 1 minutt og 42 sekunder opp til Neprjajeva som leder før klatringen opp monsterbakken tirsdag. Men det er bare halvminuttet opp til Ebba Andersson, Kerttu Niskanen Krista Pärmäkoski som ligger foran henne.

Det er med andre ord duket for en ordentlig thriller på tourens avsluttende etappe.

– Det er vel kanskje den dagen jeg har gledet meg mest til og den dagen jeg har mest lyst til å gjøre det bra. Jeg har ikke tenkt så mye på sammendraget, men jeg skal gå alt jeg har, sier Heidi Weng.

– Kan vinne

NRK-EKSPERT: Torgeir Bjørn. Foto: Terje Pedersen / NTB

At Weng gleder seg til tirsdagens monsterbakkeprøvelse overrasker ikke NRK-ekspert Torgeir Bjørn.

– Hun har selvtillit på den siste etappen. Hun er en fenomenal motbakkeløper. Hun var nest raskest her for to år siden. Da ble hun bare slått av «umulige» Therese Johaug. Men nå er Heidi i posisjon til å kjempe om pallen.

Han legger imidlertid til en viktig detalj:

– Det er mange som svinger nå i touren. Det er mange som kjenner løpene over tid. Det kan svinge veldig. Neprjajeva er det beste eksemplet på det. Hun gikk som en kanon for to år siden. Så slet hun veldig i fjor. Ebba Andersson og Heidi Weng har en sjanse til å vinne her, vurderer Bjørn.

– Orker ikke tenke på den bakken

UTSLITT: Tiril Udnes Weng, her etter målgang på 10 kilometeren i Val di Fiemme mandag. Foto: Terje Pedersen / NTB

Bak Heidi Weng ble Tiril Udnes Weng nest beste norske på en åttendeplass.

Silje Theodorsen og Anne Kjersti Kalvå ble nummer 18 og 19, mens Anna Svendsen, Ragnhild Haga og Helene Marie Fossesholm ble henholdsvis 22, 26 og 33.

De var alle stort sett helt utslitte og preget av en tour som har vart i en uke nå. Ingen klarte å se på tirsdagens klatring og siste etappe like positivt som Heidi Weng.

– I mitt hode, så orker jeg ikke tenke på den bakken imorgen, er den klare beskjeden fra Tiril Udnes Weng.

– Jeg skal rett hjem til hotellet og legge meg i sengen, sier Anne Kjersti Kalvå.