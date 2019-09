Søndag løp han inn til en suveren VM-seier i Ironman i Nice. En imponerende prestasjon av nordmannen, ikke minst fordi han slet med utstyret under løpet.

Men det er ikke de sportslige prestasjonene man har festet seg ved i Taiwan. Der har man først og fremst vært interessert i det nordmannen hadde på hodet i Nice.

– Dette har blitt en stor sak i Taiwan. Den så vi ikke helt komme, sier sportssjef i Norges Triatlonforbund, Arild Tveiten, til NRK.

Årsaken er altså en caps med det som beskrives som taiwanske skriftsymboler.

– Ble spesielt

Symbolene «Puyan Shun Tse Kaung», refererer nemlig til Shun Tse-tempelet i Puyan, Changhua. Dette er et taoist-tempel sentralt i Taiwan.

Og da Iden løp over målstreken med capsen på hodet, startet ville spekulasjoner på sosiale medier i Taiwan, skriver nettavisen focustaiwan.tw.

Hvorfor løp denne nordmannen med symbolene for et tempel i Taiwan, spurte man seg.

Sannheten er at Iden fant hodeplagget på bakken da landslaget trente i Japan før prøve-OL i Tokyo i forrige måned. Han hadde imidlertid ikke peiling på hva som stod på den eller hvilket språk det var.

– Jeg fikk ekstremt mange meldinger på Instagram, forteller Gustav Iden.

– På de første meldingene stod det bare at capsen var fra Taiwan, men etter hvert kom det lenker til nyhetsartikler og da ble det litt mer spesielt.

VINNER IRONMAN: Iden sikret seieren i Ironman søndag. Foto: Laurent Gillieron

– Jeg lo godt

Et talkshow på taiwansk TV fanget raskt opp det som hadde skjedd og viet Idens lue rikelig med sendetid. Den riksdekkende kanalen Eastern Broadcasting Company (EBC) hadde luen som kveldens tema i et av sine programmer.

Selv om alt foregår på taiwansk, kommer det klart frem at programleder og gjestene i studio er svært engasjert i nordmannens historie.

– Da jeg fikk se youtube-videoen, da skjønte jeg at det hadde tatt helt av. Helt bananas. Da lo jeg godt, humrer triatlon-verdensmesteren, som avviser at det er blitt en lykkehatt, som enkelte i taiwansk media skriver.

– Jeg har ikke troen på lykkebringende ting.

Capsen forsvunnet

Ved tempelet har telefonen knapt stått stille etter at Iden løp i mål med capsen på hodet. Luene er nemlig blitt svært populære etter all medieoppmerksomheten.

Sportssjef i Norges Triatlonforbund, Arild Tveiten, forteller at de har fått beskjed om at capsen er utsolgt, og at det nå må produseres nye.

Fylkesordføreren i Changhua har i tillegg også invitert Gustav Iden til å besøke tempelet.

– Det passer dessverre veldig dårlig, jeg er opptatt med trening og konkurranser. Men hvis saken er relevant etter OL neste år, så kunne det vært kult å dra hjem via Taiwan, sier han.

Men det blir i så fall uten den berømte capsen. Hodeplagget som har gjort bergenseren til kjendis i Taiwan - det er borte vekk.

– Capsen er nå på avveie. Jeg tok den av meg rett etter målgang (i Nice), og like før jeg skulle opp på pallen fjernet arrangøren brillene og capsen for at de ikke skulle forstyrre bildene. Etter det har jeg ikke sett capsen igjen, røper Iden, som neppe får store problemer med å skaffe seg en ny.