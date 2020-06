Poengdeling i Sandefjord

Start leia to gonger og hadde fire stolpetreff, men måtte nøye seg med 2-2 i bortekampen mot Sandefjord.



Mathias Bringaker scora først for Start. Lars Grorud utlikna, men Jesper Norman Daland gav Start 2-1 ved pause.



2-2 kom ved Rufo ti minutt etter pause. Sandefjord har fire poeng etter to kampar, Start har to så langt.