Her blir ryttaren biten av motstandar-hest: – Aldri sett før

Offensiv Leknessund satte fyr på Giro-etappe med overraskende angrep

Andreas Leknessund angrep storkanonene i første stigning på torsdagens etappe i Giro d'Italia. Rivalene våget ikke å la tromsøværingen få gå.

Den 18. etappen er 161 kilometer lang og av den tøffe typen. Leknessund og konkurrentene skal over flere tøffe stigninger på veien fra Oderzo til målgangen i Val di Zoldo.

Etter kun noen få mil i flatt terreng gikk feltet inn i det første tøffe fjellet. Der ble det satt høy fart, og plutselig gikk Leknessund til i et høyst uventet angrep.

Tromsøværingen forsøkte å kjøre seg opp til et femmannsbrudd i tet, men sammenlagtfavorittene og deres lag reagerte resolutt da DSM-rytteren satte opp farten. Luken til Leknessund ble aldri spesielt stor, men relativt raskt tettet, et klart signal på at ingen av storkanonene ønsket å ha nordmannen med i bruddet.

– Det der må jeg si var herlig og litt uventet. Jeg kunne nesten ikke tro mine egne øyne der han plutselig forserte opp på siden av feltet og raste av gårde, sa Eurosport-kommentator Andreas Staune-Mittet.

– Det er mildt sagt litt utradisjonell Grand Tour-sykling, men det liker jeg veldig godt. Leknessund er en offensiv type, sa kollega Theis Magelssen.

Leknessund er nummer åtte i sammendraget i Giroen foran torsdagens etappe. Han har tre og et halvt minutt opp til ledende Geraint Thomas.

Den avstanden mener åpenbart de største stjernene at er for liten til at det er aktuelt å la Leknessund få sjansen i et brudd. (NTB)