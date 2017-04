Nordmannen scoret to mål i den avgjørende kampen mot Montreal Canadiens.

Kampen endte 3-1 til Rangers, etter at de først lå under 0-1.

– Det er selvfølgelig stort å få score på hjemmebane og på det viset der. All ære til gutta som jobber, og jeg får æren av å avslutte, sier Zuccarello.

Det var første gang i karrieren at nordmannen kunne notere seg to mål i en sluttspillkamp.

Tre på rad

Dermed er snuoperasjonen komplett. Rangers lå under 1-2 i kamper, men vant tre på rad for å sikre avansement.

– Vi var «underdogs» ifølge alle, så det var deilig det. Vi skulle tape på seks kamper og nå vant vi på seks, sier Zuccarello.

Det var bortelaget som åpnet best i Madison Square Garden. Aleksej Jemelin ga Montreal ledelsen sju minutter ut i første periode.

Avgjorde

Zuccarello utlignet før det var spilt tre minutter i andre periode. 10 minutter senere sørget han for mål igjen. Canadiens tok ut keeperen i siste minutt for å bedre sjansen for en utligning, men i stedet var det Derek Stepan som fastsatte sluttresultatet til 3-1 med 16 sekunder igjen å spille.

Rangers hadde ikke scoret i overtallsspill mot Montreal selv om de hadde fått 14 forsøk i de fem foregående kampene. På det 15. forsøket ble det endelig scoring, og det var Zuccarello som fikk lirket pucken inn bak Carey Price.

– Det var på tampen, men som jeg har sagt før, hvis vi vinner matcher og ikke scorer i power play så tar jeg heller det, sier Zuccarello.

Martinsen ute

Med tapet blir det en tidlig sommerferie og VM-spill for norske Andreas Martinsen hos Montreal Canadiens. Martinsen fikk spille de to første sluttspillkampene i Montreal, men ble vraket i de fire siste kampene.

Rangers på sin side kan ta noen fridager mens de venter på sin neste motstander. Det blir enten Boston Bruins eller Ottawa Senators. Men Zuccarello sier han ikke har noen favorittmotstander.

– De er like gode lag begge to og de er tøffe å spille mot begge to. Det får vi ta når den tid kommer, sier Zuccarello.