Her «pisker» Hjelmeset svensk smøresjef med staven

– Jeg slo ikke veldig hardt, da. Men han sprang litt i veien for Astid (Uhrenholdt Jacobsen). Astrid ropte at han måtte flytte seg, og han hørte ikke noe, sier Hjelmeset til NRK.

– Da måtte jeg signalisiere med staven at han måtte flytte seg. Svensken var også glad for at han fikk beskjed, smiler treneren.

– Tatt hverandre i hånden

Det hadde gått en knapp time av tremila da TV-kameraene fanget opp den spesielle situasjonen.

SKVÆRET OPP: Sveriges smøresjef Urban Nilsson forteller at han og Roar Hjelmeset snakket med hverandre etter episoden. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Løperne kom susende forbi, og da trenerne ropte fra sidelinjen, ga altså Hjelmeset klar beskjed til sin svenske kollega.

Nilsson kommenterte også situasjonen overfor SVT.

– Du forsøker å rope så mye som mulig. Jeg vet ikke om han syntes jeg var i veien. Jeg mener vi hadde fritt spillerom både jeg og han. Vi har snakket sammen og tatt hverandre i hånden, sa Nilsson, ifølge Expressen.

TV-bildene viser at temperaturen var høy da situasjonen oppsto.

– Oi, her er det litt uenigheter. Han var sint der, Hjelmeset, sa NRK-kommentator Jann Post.

– Det blir hektisk på sidelinjen. Det koker litt også for trenerne, kommenterte NRK-ekspert og tidligere landslagstrener Torgeir Bjørn.

6 av 6 VM-gull

Hjemeset sto med en stav i armene etter å ha gitt Marit Bjørgen en ny stav noen minutter tidligere.

Stavbyttet og innspurten gikk smertefritt for Bjørgen og Norge, som tok samtlige medaljer i kvinnenes VM-avslutning.

Heidi Weng og Astrid Uhrenholdt Jacobsen sikret henholdsvis sølv og bronse, mens Bjørgen sørget for at de norske langrennskvinnene har tatt 6 av 6 VM-gull i Lahti.

Det var imidlertid dårligere stemning i Sverige. Staven til Charlotte Kalla røk på verst mulig tidspunkt, og flere mener Heidi Weng ødela løpet for det svenske håpet.