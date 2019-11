Her «leker» Carlsen med amatører etter finaleskuffelsen: – Helt surrealistisk

For søndag morgen og formiddag brukte Carlsen til å spille kamp i 1. divisjon. Det er nivået under eliteserien, det vil si nivå to i Norge.

Real Madrid mot Bryne

28-åringen satt ved førstebordet for Offerspill mot Nordstrand 2 og runden ble spilt i et lokale i Pilestredet midt i Oslo sentrum.

Offerspill er for ordens skyld klubben Carlsen er medlem av. Søndagens kamper deres første i norsk seriespill etter at den ble stiftet før den mye omtalte sjakkongressen i sommer.

– At Magnus spiller her er som at Real Madrid kommer til Norge for å møte Bryne, sier Jon Kristian Haarr i Offerspill SK.

Serierunden ble også en svært kontrastfylt kulisse til den siste ukens VM i fischersjakk.

SKUFFET: Magnus Carlsen, her etter å ha tapt VM-finalen i Fischersjakk mot Wesley So (høyre). Foto: Berit Roald / NTB Scanpix

– Det var veldig, veldig langt under hva jeg ønsket å oppnå, men det er sånn det er. Det er greit å vite at jeg skulle spille i dag, så får jeg fokusere på noe annet, sier Carlsen.

– Surrealistisk

For borte var dressen og penskjorten fra lørdag kveld. Det var også alle kameraene og de mange tilskuerne som for under ett døgn siden fulgte det norske sjakk-essets seiersjakt i VM i fischersjakk. En jakt han ikke lyktes med. Wesley So ble altfor sterk i finalen.

Men søndag var Wesley So, Fabiano Caruana og de andre toppspillerne i verdenseliten var byttet ut med amatører, hobbyspillere og sjakktalenter.

– Det var helt surrealistisk. Jeg klarte nesten ikke å konsentrere meg om mitt eget parti, sier 15-år gamle Eugen Nesbakken.

TOK DET PÅ ALVOR: Magnus Carlsen, her i sitt trekk mot Andreas Tryggestad. Foto: Jørund Wessel Carlsen / NRK

– Leker seg

Søndagens arrangør måtte for sikkerhets skyld forklare reglene til spillerne for å være sikre på å unngå diskvalifikasjon. Noen spillere er ikke eldre enn 12 år.

Carlsen møtte riktignok Andreas Tryggestad for anledningen, rangert som Norges 29. beste sjakkspiller. Tryggestad har en rating på 2365. Carlsen har skyhøye 2870...

– Det betyr enormt mye, det er noe man alltid har lyst til å gjøre. Kanskje noe jeg får gjøre en gang i livet, så det er veldig stort for meg, sier Tryggestad til NRK.

Det ble ikke noe sjokktap i Oslo søndag. Carlsen vant sitt parti og han var glad han var tilbake til vante former på sjakkbrettet. I fischersjakk er nemlig reglene annerledes enn i et vanlig ordinært sjakkparti.

– Jeg synes det var greit, koselig at brikkene står der de pleier å stå igjen. Dette var planlagt lenge, det er for å hjelpe klubben.

– Kommer du til å spille for Offerspill framover?

– Vi får se hva som passer, det blir ikke siste parti for klubben. Det var en fin atmosfære, gøy at det var så mange lag og morsomt å spankulere rundt og se på sjakk på til dels bra nivå. Det er alltid spennende å se hvordan de unge gjør det, sier Carlsen til NRK.

– Det er en av de virkelig kule sidene ved Magnus Carlsen. Han tar seg selv uhøytidelig i en del sammenhenger. Han kan virkelig leke seg. For ham er sjakken en lek, sier NRKs sjakkekspert Atle Grønn.

SJAKKEKSPERT: I NRK, Atle Grønn, her avbildet under en sjakkongress tidligere i år. Foto: Fredrik Hagen / NTB Scanpix

– Ekstra stresset

1. divisjonskampen mellom Offerspill og Nordstrand 2 gikk samtidig som fire kamper i fjerdedivisjon. Magnus Carlsen spilte ikke bare selv, men gikk rundt i rommet og kikket på partiene.

Ifølge Tarjei Joten Svensen, journalist i sjakknettstedet Matt&Patt, er det første gang Carlsen spiller i den norske serien siden 2014.

– Jeg ble litt ekstra stresset, og tenkte at jeg ikke måtte gjøre noen tabber akkurat mens han så på, sier Arne Eikre (12 år), som spiller for Oslo Schackselskap.

– For 30 år siden ville Garry Kasparov ha nærmere en million for å spille et parti i den franske serien. Magnus stiller opp gratis på laveste amatørnivå, i hvert fall fra hans ståsted, forteller Atle Grønn.