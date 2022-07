Henriksens dramatiske døgn etter bronsen – havnet på sykehus

Like etter at Eivind Henriksen sikret bronsemedalje i VM-finalen i sleggekast, delte han beskjeden om at han slet med hjerteflimmer. Det har han slitt med siden han var 13 år gammel, men hendelsen under finalen viste seg å bli mer dramatisk enn som så.

– Vanligvis går hjerterytmen tilbake til normalen etter noen timer, men da jeg våknet neste morgen var det fremdeles gående, skriver Henriksen på sin Instagram-profil.

Etter samtaler med laglegen bar veien til sykehuset. Der fikk han god behandling og medisin for problemene.

– Etter 23 timer siden det først startet, gikk hjerterytmen tilbake til normalen, skriver han videre.

Dramatisk døgn

Det var underveis i sleggekast-finalen natt til søndag at Henriksen forstod at en ny hjerteflimmer-episode var på gang.

Dette er hjerteflimmer (atrieflimmer) Ekspandér faktaboks Atrieflimmer er en forstyrrelse i hjerterytmen der hjertet slår uregelmessig. Pasienten kan føle at hjertet «løper løpsk».

De vanligste symptomene på atrieflimmer er hjertebank, pustevansker, ubehag i brystet, utmatting og svimmelhet.

Atrieflimmer diagnostiseres ved en hjerterytmeundersøkelse (EKG).

Atrieflimmer er den vanligste hjerterytmeforstyrrelsen i verden og har en forekomst på omkring 1 prosent i den voksne befolkningen.

De vanligste årsakene til atrieflimmer er høyt blodtrykk, hjertesvikt og feil på hjertets klaffer. Andre faktorer som øker risikoen kan være diabetes, høyt alkoholforbruk, lungesykdommer og høyt stoffskifte.

Atrieflimmer øker risikoen for å få hjerneslag, og man regner med at 1 av 4 hjerneslag skyldes atrieflimmer.

Menn har større sannsynlighet for å få atrieflimmer enn kvinner.

Ifølge Nasjonalforeningen for folkehelsen har rundt 100 000 nordmenn påvist hjerteflimmer. I tillegg hevder Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) at rundt 50 000 nordmenn har hjerteflimmer uten å være klar over det. Kilde: hjerteflimmer.no, LHL og Nasjonalforeningen for folkehelsen

Han kjente brusing i hele kroppen, og etter en kjapp titt på klokken sin, forstod han at det skjedde igjen.

– Jeg hadde atrieflimmer under hele konkurransen. Det er kjipt at det skjedde på den største scenen, men jeg er virkelig glad for at jeg fikk inn et godt kast som sikret medalje, skriver han videre.

Her kan du se kastet som sikret bronsen:

Her kaster Henriksen seg til ledelsen Du trenger javascript for å se video.

Må operere

Da NRK snakket med Henriksen etter søndagens finale, delte han flere detaljer om problemene.

– Det kjennes litt «shaky». Jeg kjenner at hjertet banker litt urytmisk. Jeg får legge meg ned og slappe av litt. Jeg har tabletter for det hvis det skulle vedvare, så får vi se om det roer seg, sa han da.

– Hvordan følger du opp dette?

– Det er første gang det har skjedd i år, jeg hadde det under to konkurranser i fjor. Det var første gang i konkurranse. Så jeg var på en del sjekker i fjor. Jeg har egentlig planlagt en operasjon etter EM, så får vi se om det kanskje må gjøres, sa Henriksen til NRK etter finalen.

Nå er det bestemt at operasjon må til.

– Det vil forhåpentligvis sette en stopper for disse episodene, avslutter han i innlegget.