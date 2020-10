Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Rosenborgs fjerde strake gruppespill i Europaligaen og rundt 32 millioner kroner stod på spill under flomlysene på et tomt Lerkendal. Et RBK i form hadde ikke tapt på nesten to måneder, men torsdag kveld ble PSV Eindhoven for sterke.

– Vi taper kampen av to årsaker. Vi er ikke effektive nok og lager litt enkle feil. Det blir du straffet for på dette nivået, sier RBK-trener Åge Hareide til VGTV etter kampslutt.

Debutantenes aften

Markus Henriksen gikk rett inn på laget etter å ha signert for Rosenborg for fire dager siden. 28-åringen har vært innom nederlandske AZ, Hull og Bristol City etter han forlot RBK i 2012.

TILBAKE: Markus Henriksen var tilbake i Rosenborg-trøya for første gang på åtte år. Foto: Ole Martin Wold / NTB

«Debutanten» møtte en annen debutant på motsatt banehalvdel. PSV-sjef Roger Schmidt har hentet Eran Zahavi fra kinesiske Guangzhou. Målsniken scoret 98 mål på 119 kamper for Maccabi Tel Aviv før han spilte fire år i Kina.

Israeleren markerte seg fort i PSV-debuten med en avslutning i stolpen etter 18 minutter. Forsøk nummer to brukte spissen bedre. Etter halvspilt førsteomgang fikk Donyell Malen for god tid til å legge inn. 21-åringen fant Zahavi som styrte ballen inn bak André Hansen med hodet.

STRAFFET RBK: Eran Zahavi ga PSV ledelsen på Lerkendal. Foto: Ole Martin Wold / NTB

Verre gikk det for Markus Henriksen.

– Det er en del av det å være fotballspiller. Man må tørre å gjøre feil og lære. Det var fint at det var meg. Dette lever jeg fint med, sier Henriksen på pressekonferansen etter kampen.

Horribel feilpasning

Da Rosenborg jaktet utligning i 2. omgang slo Markus Henriksen ballen til PSV på midtbanen. Cody Gakpo fra Eindhoven løp i enorm fart inn på Rosenborgs banehalvdel og kom seg helt frem til sekstenmeteren og løsnet skudd.

– Helt i stolperoten! Den der er utagbar for André Hansen, sa kommentator Johannes Børstad på NRK Sport.

UTAGBART: André Hansen klarte ikke stoppe skuddet som doblet PSV-ledelsen. Foto: Ole Martin Wold / NTB

Henriksen så ned i bakken og var tydelig skuffet.

– Det er tungt å stå her akkurat nå. Nå er vi skuffet fordi det ikke er noe Europa å se frem til, men da må vi gi alt i serien, sier Henriksen til VGTV etter kampslutt.

Dermed var oppgaven til Åge Hareides menn blitt enda vanskeligere. PSV Eindhoven ble nummer tre i den nederlandske æresdivisjonen sist sesong.

Molde blir Norges håp

Rosenborg presset PSV Eindhoven mot slutten av kampen, men klarte ikke redusere. Nederlenderne vant 2–0 og tok Europaliga-plassen. Dette var Åge Hareides første tap etter returen til Trondheim. Rosenborg må bruke resten av sesongen på hjemlig serie hvor de er på 2. plass etter 19 av 30 serierunder.

– Ønsker vi å spille i Europa må vi komme høyest mulig. Gullet er vanskelig å ta, men det er elleve runder igjen og vi skal ha som mål å vinne alle dem, sier Henriksen til VGTV.

Molde blir Norges eneste lag i Europa. Moldenserne tapte mesterligakvalifiseringen mot Ferencvarosi fra Ungarn, men var allerede sikret plass i Europaligaen. Bodø/Glimts håp forsvant i forrige kvalifiseringsrunde til Europaligaen. AC Milan vant på San Siro.