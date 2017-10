Henriksen slo tilbake: – Tøft mentalt

Midtbanespilleren var involvert i alle de fire scoringene før pause i 8-0-seieren over San Marino.

Etter lang tids skadetrøbbel har Henriksen fått tilbake godfølelsen på landslaget.

– Jeg har aldri slitt med skader før den siste tida. Det har vært litt tøft mentalt, men jeg har også hatt hell i uhell med tanke på at det har gått fortere å komme tilbake enn forventet, sier Henriksen, som har slitt med brudd i foten og leddbåndskade i skuldera.

Lagerbäck: – Ekstra gøy

Mot San Marino kom forløsningen skudd først via Davide Simoncini og i mål etter åtte minutter.

Deretter skaffet han straffesparket som Joshua King satte i mål, og like etter var han nest sist på ballen da samme mann satte inn 3–0.

Etter 39 minutter var han igjen nest siste nordmann på ballen da han ble felt og fikk et frispark. Frisparket satte Mohamed Elyounoussi i mål.

– Det var deilig. Jeg startet sesongen bra, så kom bruddet i foten, deretter ventet benken i Hull, så nå var det godt å vise at jeg fortsatt duger, sier Henriksen om sin personlige revansj.

Viktig var det også at han ga landslagssjefen et ekstra godt førsteinntrykk.

– For meg var det litt ekstra gøy at Markus (Henriksen) var med for første gang, og gjør en bra match. Han ga oss mer rom, gjorde en bra jobb på midtbanen, sier Lagerbäck.

FORNØYD: Landslagssjef Lars Lagerbäck. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

Klubbhverdagen forandret

Forrige sesong fikk han ikke spille da klubben hans Hull rykket ned fra Premier League. Og i to år har han slitt sammen med et historisk lavt rangert landslag på FIFA-rankingen.

– Det har vært noen tøffe år. 2015 er sist jeg husker vi hadde en god flyt og det begynner å bli en stund siden, så det sier seg selv at vi ikke har levert slik vi burde ha gjort, sier Henriksen.

Med scoring og seier i forrige serierunde for Hull, og en god oppvisning for landslaget mot San Marino er det håp om en lysere fotballfremtid.

– Det virker som manageren min i Hull (Leonid Slutskij) virker fornøyd. Han vet at jeg er best til å spille offensiv midtbanespiller og boks-til-boks, men jeg kan bli plassert lavere i banen om det er skader i laget. Jeg har sagt fra at jeg vil spille høyere, sier Henriksen.

Søndag venter Nord-Irland for Henriksen og Norge.