Henriksen etter at VM-bronsen glapp: – Liker ikke å tape for folk som er tatt i doping

Eivind Henriksen var ikke fornøyd med egne prestasjoner i VM-finalen i slegge onsdag kveld, til tross for å ha nådd målet om en topp seks-plassering.

29-åringen fra Oslo nådde 77,38 meter i sitt lengste kast og tok dermed sjetteplassen. Det var 80 centimeter bak bronsevinner Bence Halász fra Ungarn.

– Når jeg blir slått av en 18-åring med en centimeter, så er jo det kjipt. Så ser jeg medaljen gå for lengder jeg var på for en og en halv uke siden, sier han og legger til:

– Og så liker jeg aldri å tape for folk som er tatt i doping.

DOPINGTATT: Quentin Bigot var utestengt fra idretten fra 2014–2016. Foto: KAI PFAFFENBACH

Bigot: – En dårlig periode i livet

Henriksen viser til franske Quentin Bigot som sikret sølvet bak Pawel Fajdek i VM-finalen. Bigot testet positivt for anabole steroider i 2014, og ble utestengt i to år. Da hevdet han at det var treneren hans gjennom ti år, Raphael Piolanti, som hadde oppfordret ham til å dope seg.

– Synes du dopingtatte utøvere slipper for lett tilbake?

– Ja, jeg synes egentlig det. Det er jo bedre nå når det er straff opp mot fire år, men det er jo helt klart at man har effekt av sånne ting lenge etter at man har brukt det, sier Henriksen.

På pressekonferansen etter konkurransen, ble franskmannen konfrontert med uttalelsene til Henriksen.

– Jeg forstår at han tenker det, men det er ingen vitenskapelige studier som har bevist at doping påvirker på lang sikt. Og jeg kaster jo fire meter kortere nå enn jeg gjorde på trening da jeg var dopet, sier han og fortsetter:

– Det er lenge siden. Da var jeg 20 år og nå er jeg 27 år. Det var en dårlig periode i livet mitt, men jeg har jobbet hardt siden det, men ny trener og nye metoder.

PALLEN: De tre beste i finalen i slegge fra venstre: Quentin Bigot (sølv), Pawel Fajdek (gull) og Bence Halász (bronse). Foto: Anders Engeland / NRK

Vil ikke snakke med ham

Henriksen påpeker at han tror sleggesporten er langt renere nå enn tidligere. I slegge, og friidrett generelt, har doping vært et problem opp gjennom årene.

– Man ser jo at nivået nå er helt annerledes enn for ti år siden. I VM i 2007 var syvendeplassen på 80,68 meter, og det er lenger enn de vant med i dag.

Og nordmannen tror ikke det er nivået som er så mye dårligere nå enn tidligere, men at det rett og slett er mindre juks.

– Det er vanskelig å tenke at man skal være så jævlig mye dårligere nå.

Henriksen forteller videre at han hilser, litt ufrivillig, på Bigot når han føler at han må, men at han ikke har snakket med ham om dopingdommen.

– Jeg gidder ikke snakke med ham. Jeg må bare slå ham. Neste gang.