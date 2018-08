Henrik nyter lillebrors suksess: – Alt Jakob får til er litt mitt

Både på gullfeiringen i Berlin og ved hjemkomsten på Sola flyplass gjentok Henrik Ingebrigtsen hvor stolt han er av lillebrorens to EM-gull.

– Jeg er fornøyd med at jeg tok sølv, men det er nesten enda bedre at Jakob tok gull, sier Henrik Ingebrigtsen om 5000-meteren hvor de to stod øverst på pallen.

Gull og sølv til brødrene Ingebrigtsen Du trenger javascript for å se video.

Dagen før ble Jakob Ingebrigtsen europamester på 1500 meter, med Henrik på fjerdeplass. Men selv yngstemann nå var raskest er det kanskje fordi han har løpt i fotsporene til storebrødrene Henrik og Filip i alle år. Derfor føles det også som en liten seier for eldstemann.

– Jeg tar ikke æren for noe, men jeg føler jeg har vært med på det. Uansett hva han presterer, hva han gjør så føler jeg et eierskap til det. Alt han får til er litt mitt, sier Henrik Ingebrigtsen før han forklarer:

– Jeg har vært med på å få han opp på det nivået han er i dag, til å bli den personen og løperen han er.

LANG VEI PÅ KORT TID: Henrik og Jakob Ingebrigtsen etter NM for to år siden, hvor de ble slått av Snorre Holtan Løken på 800 meter. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Sikker på seier

Henrik Ingebrigtsen er sikker på Jakob hadde den samme følelsen før 5000 meteren som han selv hadde før han selv tok sitt første EM-gull, og mener det er et eksempel på hvordan det har påvirket Jakob.

– Den gangen stod jeg på startstreken og visste at jeg kom til å løpe fra alle. Slikt har Jakob blitt litt hjernevasket av. Han stod før start og tenkte det samme, han sprang hver eneste meter og visste at han kom til å vinne.

GODT SOM GULL: – Jeg tenkte at om jeg tar sølv så gjør det ikke noe så lenge er bak Jakob, sier Henrik Ingebrigtsen. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

–Vi snakket så vidt sammen før start, og da sa jeg til han at vi skulle ta med gull og sølv hjem til Sandnes. Det er en god følelse å klare det, men jeg er nesten enda mer stolt av måten vi gjorde det på. Vi gikk rett opp i tet og løp fra de andre.

Født med fokus

På spørsmålet om stoltheten blir såret av å bli slått av en 17-åring svarer han kontant og med et stort smil:

– Jeg vet ikke hvor mange hundre millioner det bor i Europa, men alle dem ble også slått av en 17-åring. Den beste vant, og for meg føles det nesten som jeg tok et gull, og et sølv!

Også når det gjelder oppmerksomheten som følger med har Jakob Ingebrigtsen lært av storebrødrene. Derfor er ikke han som tiltrakk seg kameraene først bekymret for alt oppstyret nå.

– Det var tidlig fokus fra media på Jakob, snakk om at han er et fenomen. Han er født med kameralinser opp i ansiktet, akkurat som han er født til å løpe.

ROLLEBYTTE: I alle år har Jakob Ingebrigtsen fulgt i storebrødrenes fotspor. For øyeblikket er rekkefølgen motsatt. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Brødreomsorg

Jakob Ingebrigtsen legger ikke skjul på at det smått utrolige Europamesterskapet ble enda morsommere av selskapet fra broren:

– Det er klart det ekstra gøy når både jeg og han får det til, det var ekstra spesielt at vi som brødre stod sammen på seierspallen. Det tror jeg også han synes.

JUBELAFTEN: Henrik Ingebrigtsen viste tydelig at han var fornøyd både med egen sølvmedalje og Jakobs gull på 5000 meter. Foto: Tobias Schwarz / AFP

Pappa og trener Gjert Ingebrigtsen fremhever også forholdet mellom brødrene som det han setter mest pris på ved EM-suksessen.

– Å se den brødreomsorgen og samarbeidet, den jobben Jakob gjorde for storebroren da han selv tok gull. Som forelder er det stort å oppleve, og jeg er veldig glad på deres vegne.