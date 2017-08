– Sist gang jeg gjorde dette var i juni. Men da haltet jeg skikkelig.

Det sier Henrik Ingebrigtsen til NRK like før han legger ut på sin første løpetur ette operasjonen i juni.

– Dette er en milepæl. Jeg tar små steg hele veien, sier Ingebrigtsen.

FØRSTE LØPETUR: – Det er veldig deilig å ha på joggesko igjen, sier Henrik Ingebrigtsen etter sin første løpetur. Foto: ANDERS ENGELAND / NRK

To operasjoner det siste året

Han skulle være et av Norges største VM-håp i London, men hamstringen sa stopp i juni. Henrik Ingebrigtsen ble operert i Finland to dager før Bislett Games. Da måtte han konstatere at VM-toget var kjørt og at sesongen var spolert.

Det var den andre operasjonen på ett år. For nesten nøyaktig et år siden opererte han tåa.

– Det kunne ha vært slik at jeg aldri kom tilbake til idretten, sier han med en alvorlig mine.

Løping i vann

Mange lurer på om han kommer tilbake på samme nivå som før, og akkurat dét er Ingebrigtsen fast bestemt på at han skal.

De siste månedene har han ikke fått lov til å løpe, og da har ellipsemaskinen og trening i basseng vært løsningene.

SAKTE: Henrik Ingebrigtsen trener seg opp igjen etter operasjonen. Du trenger javascript for å se video. SAKTE: Henrik Ingebrigtsen trener seg opp igjen etter operasjonen.

– Jeg har vært i bassenget hver dag i snart åtte uker. I 56 dager på rad har jeg vært i bassenget. Og her går tiden ekstremt sent, sier Henrik Ingebrigtsen.

Ingebrigtsen medgir at det siste året har ikke bare vært lystig.

– Seks av de 12 siste månedene har vært rehabilitering. All treningen jeg har gjort har vært den kjedelige. Jeg har gjort all drittjobben, sier Ingebrigtsen.

Mer «drittjobb»

Beina går som trommestikker under vannoverflaten, men Ingebrigtsens hode svever sakte over vannskorpa. Det er lite som får tankene over til VM-medaljer når kroppen knapt beveger seg framover i bassenget i Sandnes.

Ingebrigtsen må være tålmodig.

– Det er først en økt på morgenen og en økt styrke hos fysio. På kvelden er det litt oppvarmingsøvelser for hamstringen, litt jogg og ellipsemaskinen. Tre økter om dagen, konstaterer han fra bassengkanten.

I London var han med som rådgiver, og han fikk se Filip Ingebrigtsen løpe inn til VM-bronse. Samtidig har han latt seg begeistre av Jakob Ingebrigtsens mange bragder i sommer.

Det gir motivasjon til storebror.

– Hvis jeg slår Filip på trening, betyr det at jeg kan ta medalje i VM, sier han.

Filip Ingebrigtsen sier det ikke skal være tvil om storebrorens motivasjon.

– Han har stått og tråkket noe helt ekstremt på den ellipsemaskinen, har han uttalt til NRK.