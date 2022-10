Henrik Ingebrigtsen vraket fra landslaget – får ny rolle

– Henrik kommer til å gå ut av laget. Det er en stund siden han har oppnådd de kriteriene som foreligger. Sammen med de to andre, Sondre Nordstad Moen og Martin Roe, som står på listen, så forsøker vi å legge til rette for oppfølging av dem, sier toppidrettsansvarlig Håvard Tjørhom til NRK.

Tirsdag ble landslagene for 2023 presentert av Norges Friidrettsforbund. Der ble seks nye løpere presentert, mens de tre ovennevnte gikk ut av laget.

– Han var et lite stykke unna nå. Det er en stund siden han har hatt resultater, men vi vet hva han er god for. Derfor vil vi gi han oppfølging og muligheten til å vise hva han er god for, sier sportssjef Erlend Slokvik til NRK.

Norges seniorlandslag i 2023: Ekspandér faktaboks Tekniske øvelser: Sondre Guttormsen, stav

Simen Guttormsen, stav

Pål Haugen Lillefosse, stav

Eivind Henriksen, slegge

Ola Stunes Isene, diskos

Vladimir Vukicevic, 110 meter hekk

Amalie Iuel, 400 meter hekk

Karsten Warholm, 400 meter hekk

Lene Retzius, stav

Marcus Thomsen, kule

Henrik Flåtnes, lengde Løpsøvelser: Karoline Bjerkeli Grøvdal, mellom- og langdistanse

Hedda Hynne, 800 meter

Jakob Ingebrigtsen, mellom- og langdistanse

Filip Ingebrigtsen, mellom- og langdistanse

Jacob Boutera, 3000 meter hinder

Zerei Kbrom Mezngi, langdistanse

Tom Erling Kårbø, 3000 meter hinder

Narve Gilje Nordås, mellom- og langdistanse

Para Salum Kashafali, 100 meter

Ida Louise Øverland, sprint

Ida Yessica Nesse, kastøvelser

Vegard Dragsund Sverd, 100 meter

Skjalg Kongssund, 1500 meter

Henrik Ingebrigtsen har vært slitt med skader gjennom hele sesongen og innfrir ikke kriteriene for å bli landslagsløper. Jakob var i et intervju med TV 2 krystallklar på at det er «alle eller ingenting» som gjelder, men mandag ble de enige om et kompromiss.

– Unik kompetanse

Rollen innebærer at eldste løpebror Ingebrigtsen skal fortsette å ha en koordinerende rolle for brødrene neste sesong, samtidig som han fortsetter løpesatsingen.

– Han skal samordne litt for de tre guttene og være bindeleddet mot forbundet, slik at det blir Henrik vi kontakter når vi skal gi beskjeder eller avklare med Jakob og Filip, sier sportssjef Erlend Slokvik.

Dette er Henrik Ingebrigtsen Ekspandér faktaboks Navn: Henrik Børkja Ingebrigtsen Født: 24. februar 1991 Sivilstatus: Gift med to barn Yrke: Friidrettsutøver Utvalgte meritter: EM-gull på 1500 meter i 2012

EM-sølv på 1500 meter i 2014

EM-sølv på 5000 meter i 2018

EM-bronse på 1500 meter i 2016

EM-sølv på 3000 meter innendørs i 2017

EM-bronse på 3000 meter innendørs i 2019

EM-bronse på 3000 meter innendørs i 2015

7 NM-gull på 800 meter, 1500 meter (3) og 5000 meter (3)

Håvard Tjørhom, forbundets nye toppidrettsansvarlige, forteller at det har vært viktig å kartlegge hva brødrene ser for seg med tanke på videre på satsing.

– De har en unik kompetanse og erfaring, så det har vært viktig å se på hvordan vi kan bruke den videre, sier Tjørhom til NRK, som ikke utelukker at eldstebror kan slå godt i fra seg fra en «outsider»-rolle:

– Henrik er et av de råeste konkurransehodene. Han har noen evner til å hente ut den kapasiteten som bor i ham og mer enn det, men det er et lite spørsmålstegn med tanke på at han har slitt med en del ting.

STILTE I BISLETT GAMES: Henrik Ingebrigtsen løp inn til tiden 13.48,89 under Bislett Games i juni. Han slet med en skade og klarte ikke å nærme seg EM- eller VM-kravet. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Seks nykommere

I tillegg til at Henrik Ingebrigtsen skal inn i en ny rolle, har seks nye utøvere fått plass på landslaget: