Onsdag kom det internasjonale friidrettsforbundet med den siste rankingoppdateringen før VM i friidrett i Budapest senere denne måneden.

Totalt er det 21 norske utøvere som nå er kvalifisert. Av dem skal en gravid Amalie Iuel ikke delta.

Zerei Kbrom Mezngi er kvalifisert til maraton, men er førstereserve på 10.000 meter, som er øvelsen han først og fremst har satset på tidligere denne sesongen og hvor han tok EM-sølv i fjor.

For flere utøvere, Mezngi inkludert, blir det nå noen spennende dager som venter. På 5000 meter ble Magnus Tuv Myhre skjøvet ned to plasser fra forrige ukes ranking, og er nå førstereserve.

– Det er ikke noe å stresse med, sier Tuv Myhre til NRK. Han føler seg rygg på å komme med.

Ingebrigtsen på venteliste

Adskillig mer utrygg er Henrik Ingebrigtsen, som er fjerdereserve på samme øvelse.

PÅ PINEBENKEN: Hedda Hynne. Foto: Lise Åserud / NTB

Christine Bjelland Jensen (200 meter, åttendereserve), Hedda Hynne (800 meter, femtereserve) og Kristine Eikrem Engeset (5000 meter, femtereserve) er blant de andre norske løperne som kan komme seg med hvis det kommer flere frafall.

Sportssjefen i friidrettsforbundet, Erlend Slokvik, bekrefter at alle norske som er kvalifisert blir tatt ut til mesterskapet.

Slik forklarer han den videre prosessen:

– Nå må vi, og alle de andre nasjonene, melde på de kvalifiserte utøverne som skal være med i VM. Vi må også gi beskjed om hvilke utøvere på venteliste som vi ønsker ha med. Fristen for alle er fredag. Etter det vet vi hvor mange som rykker inn fra venteliste, sier Slokvik til NRK.

Den norske sportssjefen sier han har indikasjoner på at Tuv Myhre kommer med på 5000 meter og at Mezngi får løpe 10.000 meter. For de andre på venteliste er det spenning.

– Ut fra det vi har hørt, er det også gode muligheter for at Henrik Ingebrigtsen kommer med på 5000 meter. Men vi kan ikke være sikre. På de andre øvelsene har vi ikke oversikt, sier Slokvik.

Varsler Nordås-prat

På 5000 meter har Norge en ekstra utfordring. Der er Narve Gilje Nordås kvalifisert, men har sagt at han ikke kommer til å løpe – ettersom han prioriterer 1500 meter.

Hypotetisk sett kan dermed Henrik Ingebrigtsen havne utenfor fordi Nordås beholder en plass han til slutt velger å ikke benytte.

– Jeg kommer til å ta en prat med Narve om det, sier Erlend Slokvik til NRK.

I en melding til NRK skriver Nordås følgende onsdag ettermiddag:

– Jeg beholder plassen. Så tar jeg en beslutning etter at 1500-meteren er ferdig.

Nordås klarte kvalifiseringskravet på både 1500 og 5000 og har sånn sett ikke vært avhengig av ranking for å komme seg til Budapest.

KLAR FOR VM-DEBUT: Henriette Jæger. Foto: Reuters

De som er VM-klare

Dette er utøverne som er kvalifisert: Henriette Jæger (400 meter), Karoline Bjerkeli Grøvdal (5000 meter), Line Kloster (400 meter hekk), Lene Retzius (stavsprang), Beatrice Nedberge Llano (slegge), Sigrid Borge (spydkast), Håvard Bentdal Ingvaldsen (400 meter), Jakob Ingebrigtsen (1500 og 5000 meter), Narve Gilje Nordås (1500 og 5000 meter), Karsten Warholm (400 meter hekk), Sondre Guttormsen (stavsprang), Pål Haugen Lillefosse (stavsprang), Ingar Bratseth-Kiplesund (lengde), Marcus Thomsen (kulestøt), Eivind Henriksen (sleggekast), Thomas Mardal (sleggekast), Zerei Kbrom Mezngi (maraton), Sondre Nordstad Moen (maraton), Markus Rooth (tikamp) og Sander Skotheim (tikamp).

Sportssjef Slokvik sier han generelt er fornøyd med kvalifiseringsprosessen.

– Men det er også et par utøvere vi hadde håpet skulle gjøre det bedre, som Hedda og Filip, erkjenner han.

Filip Ingebrigtsen kommer ikke til VM. Hedda Hynnes håp henger i en syltynn tråd.