Han fikk ikke løpe drømmemila under Bislett Games. Nå kan 1500 – meteren ryke også i VM for Henrik Ingebrigtsen.

For da han løp inn til soleklar norgesrekord på 3000 meter torsdag, var det med såpass store smerter at å løpe den halve distansen per nå er uaktuelt for 28-åringen.

– Sånn som de siste ukene har vært nå så ser det ikke ut som jeg håndterer 1500-meterfart. Jeg var i nærheten av 1500-meterfart på mandag, og det var helt jævlig. Jeg fikk skikkelig vondt i hofta, så det kommer til å bli en periode til jeg gjør det igjen, sier han til NRK.

– Skal slite med å ta kravet

VM-kravet på 1500 meter lyder på 3.36,00. Eldstebror Ingebrigtsen har bare løpt distansen én gang i år, på 3.40,23.

– Nå ser det ut som jeg skal slite med å ta kravet innen tiden jeg må, og ikke minst finne et løp som er bra nok, erkjenner Ingebrigtsen.

– Det neste på planen min, ifølge Gjert, er en 5000 meter.

Han har både gull, sølv og bronse fra EM på 1500 meter, og planen har vært å stille på favorittdistansen også i årets VM i Doha i månedsskiftet september-oktober.

– Men nå skal du plutselig løpe 5000 meter i VM?

– Det er det jeg har fått beskjed om, svarer han noe kryptisk.

– Jeg har ikke gitt opp 1500, men jeg ser det som større sannsynlig at jeg kan gjøre et bra mesterskap på 5000 meter enn 1500 meter som situasjonen er akkurat nå, fortsetter Ingebrigtsen.

FJERDEPLASS: – Han er en ekstrem konkurransemann, og det er jo en veldig fin egenskap å ha med seg, sier Gjert Ingebrigtsen om sønnen Henrik. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Ikke bærekraftig

NRK-ekspert Vebjørn Rodal støtter den nye planen.

– Det blir en ny utfordring, men definitivt ikke en enkel en, fastslår han.

– Vi har snakket en stund om at det kanskje er fornuftig for Henrik å dyrke 5000 meter så fort som mulig. Han har ikke de fartsressursene som kreves på 1500, hverken i konkurranse eller på trening, mener Rodal.

Fredag reiser Team Ingebrigtsen på treningsleir til St. Moritz. Sandnes-løperen bekrefter at det blir endringer i VM-opplegget fremover.

– Helt klart.

– Hofta irriterer meg, og jeg må få orden på den. Jeg kan ikke springe med smerte. Det er ikke bærekraftig, sier Henrik Ingebrigtsen.

Men å bli helt kvitt problemet er ifølge lege Ove Talsnes ikke realistisk.

– Smerte er noe du må forvente å ha stort sett hele tida når du driver i det gamet her. Det er bare spørsmål om hvilken grad det er, og i hvilken grad du klarer å akseptere at det er litt vondt, sier han.