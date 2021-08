Henrik Ingebrigtsen om takken fra lillebror: – Et forsøk på å være ydmyk

Forsøkskanin er nemlig ordet Gjert Ingebrigtsen flere ganger har brukt om Filip og særlig Henrik Ingebrigtsen.

Etter at den yngste av løperbrødrene, Jakob, lørdag tok OL-gull på 1500 meter, måtte han også forklare det for internasjonale medier.

Både Henrik, Filip og Jakob Ingebrigtsen er europamestere. Men bare den yngste har vunnet en global tittel.

Journalistene ville vite om det skyldtes at han er et større talent.

– Nei, nei, svarte Gjert.

– Ante ikke

– Da vi startet med Henrik, ante vi ikke hvordan vi gjorde ting. Han hadde masse skader fordi vi gjorde mye feil. Jakob er et produkt av kunnskap over tid. Vi ante ingenting da vi startet, påpekte trenerfaren.

SENSASJONELT: I London-OL i 2012 endte Henrik Ingebrigtsen på femteplass. Nå er han overgått av minstebror. Foto: Lise Åserud / NTB

Og fortsatte:

– Henrik sier at han ønsket at han var Jakob. Da hadde han vunnet OL. Talentet er likt mellom guttene. Men nå har vi nok kunnskap, det hadde vi ikke før.

Jakob Ingebrigtsen passet da også på å sende takk til både Gjert og brødrene etter gullet.

– Hadde det ikke vært for ham, Henrik og Filip og alle andre, så hadde jeg ikke vært så god som jeg er. Det er ikke bare mitt gull, men hele familien sitt, sa han.

STORE MÅL: Jakob Ingebrigtsen hadde planen klar allerede da han var tolv år gammel.

– Gjort det veldig lett for ham

– Jeg tror at for Jakob sin del så er det et forsøk på å være ydmyk, smiler Henrik Ingebrigtsen når han er gjest i Dagsrevyen lørdag kveld.

– Han er den som springer til OL-gull, påpeker han.

STOLT: Jakob Ingebrigtsen med gullmedaljen fra 1500 meter i OL. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Men selvfølgelig, jeg og Filip har gjort det veldig lett for ham. Det kan være at han hadde trengt noen år ekstra hvis han skulle gjort det på egen hånd, sier Henrik Ingebrigtsen.

Som deretter drister seg til å estimere brødrenes innflytelse.

– Si vi har 30 prosent av æren på deling akkurat i dag. Men faktisk føles det nesten som jeg har tatt OL-gull sjøl, så stolt er jeg av ham, smiler Henrik Ingebrigtsen.

Selv måtte han trekke seg fra OL på grunn av skade. Han var kvalifisert for 5000-meteren.

Filip Ingebrigtsen var i Tokyo, men ble slått ut i forsøket på 1500-meteren etter å ha slitt helsemessig gjennom vinter, vår og forsommer.

– Har kosta

Nettopp helsemessige utfordringer er en pris Filip og kanskje særlig Henrik har måttet betale for gjennom prøving og feiling hva angår treningsbelastning.

– Det har jo kosta litt. Det har tatt på kroppen litt. Det som er tingen er at når du ikke vet helt hvordan du skal gjøre det og hva du skal gjøre, så lukker du øynene, «gønner» på og håper det går bra. Noen ganger går det bra og du blir nummer fem i OL, mens noen ganger så ender det opp med hamstring-operasjon, påpeker Henrik Ingebrigtsen

– Men nå vet vi hvilke feil vi har gjort, så vi slipper å gjøre det igjen, og jeg tror jeg er lappet sammen så godt jeg kan og at neste år blir det tre stykk Ingebrigtsen som er i toppform, sier han.

STERKE SCENER: I 2017 tok Filip Ingebrigtsen bronse i VM på 1500 meter. Foto: Heiko Junge / NTB

– Ferdig med å tulle

Neste år er det både VM i Eugene og EM i München. Der har yngstemann mye å forsvare, mens de to eldre brødrene er revansjelystne og i angrepsposisjon.

Jakob Ingebrigtsen har i hvert fall ikke tenkt å se seg tilbake.

– Nå er vi ferdige med å tulle. Jeg har vunnet OL, og det er noe av det største man kan gjøre. Det er helt fantastisk, sier Jakob Ingebrigtsen til NRK.