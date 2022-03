Henrik Ingebrigtsen om Gjert: – Etter så mange år i begge roller gikk det ikke lenger

Gjert Ingebrigtsen vil framover ikke ha noen rolle for Jakob, Filip og Henrik Ingebrigtsen som løpere framover.

– Men jeg håper at han litt frem i tid, når ting får roet seg med tanke på trenerrollen, at han kan gå opp i farsrollen, sier Henrik Ingebrigtsen til VG.

I starten av februar ble det klart at Gjert Ingebrigtsen var sykemeldt og at han trappet ned som trener for Team Ingebrigtsen.

Tirsdag sa Henrik Ingebrigtsen til Stavanger Aftenblad at han hadde tatt mer ansvar og blitt en slags lagleder.

– Han er pappaen vår. Vi har enormt mye å takke ham for, som far og trener. Men til slutt kommer han og vi til skjæringspunktet der vi og han må velge: far-sønn eller trener-utøver. Etter så mange år i begge roller gikk det ikke lenger. Vi mener det er best for alle at han kun er far og bestefar. At han blir verdens beste på det også, sier Henrik Ingebrigtsen.